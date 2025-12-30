快訊／波音以色列2700億大單定乾坤！美股盤中逆勢揚

財經中心／程正邦報導

年末交投清淡，主要指數平盤波動、美債殖利率走揚。（圖／翻攝Yahoo!股市）

2025 年進入最後倒數，華爾街正處於「聖誕行情」與「獲利了結」的拉鋸戰中。儘管美股主要指數在 30 日開盤表現平淡，但個股消息卻火花四射。百年航太巨頭波音（Boeing）靠著以色列國防大單逆勢突圍，而社交龍頭 Meta 則再度扣下併購扳機，收購 AI 新星 Manus，試圖在 2026 年的人工智慧大戰中搶佔制高點。

波音獲「2700億」戰鬥機大單！美股開盤漲近2％。（圖／翻攝Yahoo!股市）

波音獲「2700億」戰機合約 股價閃現亮光

在經歷一連串品質風波後，波音終於迎來最強及時雨。美國國防部證實，波音已獲得一份價值高達 86 億美元（約新台幣 2691 億） 的巨額合約，將為以色列設計、生產並交付 25 架新型 F-15IA 戰機。

受此國防大單激勵，波音（BA）早盤股價一度跳漲近 2%，截稿前報 221.18美元，漲幅縮小至 1.81%。這筆長達數年的計畫不僅穩固了波音的軍工訂單簿，也為低迷已久的投資人信心注入一劑強心針。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 1.23%，至每股 666.78 美元（圖／翻攝Yahoo!股市）

Meta 併購 Manus AI 打造自動化「代理人」

另一焦點則在矽谷。Meta 宣布斥資超過 20 億美元，收購總部位於新加坡的 AI 新創公司 Manus。這家公司以開發「通用 AI 代理人」（General Purpose AI Agent）聞名，號稱僅需簡單指令即可自主完成複雜的數位任務。

隨交易達成，Manus 年僅 33 歲的創辦人肖弘也將加入 Meta 擔任副總裁。市場看好這筆交易能讓 Meta 獲得比單純開發大模型更直接的商業回報。Meta（META）股價盤中上漲 1.22%，報 666.74 美元。

台積電話題不斷，傳出美國亞利桑那第2座晶圓廠可能提早1年於2027年量產3奈米。（圖／翻攝Yahoo!股市）

盤中數據與宏觀觀察：金銀反攻、台積電 ADR 走揚

截至台北時間 31 日凌晨近 1 時，美股盤中呈現狹幅震盪，市場正屏息以待即將公布的 FOMC 會議紀錄，希望能從中窺探聯準會（Fed）在 2026 年的降息路徑。

* 道瓊工業指數： 下跌 50.70 點（-0.10%），暫報 48,411.23 點。

* 那斯達克指數： 上漲 29.15 點（+0.12%），暫報 23,503.50 點。

* 標普 500 指數： 上漲 4.04 點（+.06%），暫報 6,909.78 點。

* 費城半導體指數： 上漲 45.13 點（+0.63%），暫報 7,223.40 點。

* 台積電 ADR（TSM）： 上漲 0.33%，表現優於多數權值股。

在大宗商品方面，白銀在昨日重挫後報復性反彈，漲幅突破 5%；黃金則站回每盎司 4,400 美元 大關，上漲 1.31%。這反映出在通膨預期與地緣政治緊張（如台海軍演、中東局勢）下，避險資金仍具備強勁動能。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價一度下跌 0.57%，盤中拉回翻紅。（圖／翻攝Yahoo!股市）

2026 年的「川普 2.0」壓力測試

雖然 2025 年全球股市普遍收紅，但隨著新的一年即將到來，市場情緒轉趨謹慎。尤其 Fed 主席鮑爾任期將於 2026 年 5 月屆滿，川普已經欽點傾向「政治導向降息」的人選，並放話對利率政策具有話語權，這對債券市場與股市估值都是隱憂。

投行 Wedbush 分析師艾夫斯（Dan Ives）提醒，除了輝達（NVDA）之外，投資人明年應聚焦於蘋果、微軟及特斯拉等具備 AI 變現能力的龍頭。特別是特斯拉（TSLA）本季交付量比去年同期下滑 15% ，導致早盤股價一度走跌，這意味著該公司正邁向連續第二年年度車輛銷量下滑。

