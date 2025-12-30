快訊／波音獲「2700億」戰鬥機大單！美股開盤漲近2％

財經中心／倪譽瑋報導

波音與美國政府簽約，計畫幫助以色列打造F-15戰機。（圖／翻攝自美國空軍）

今（30）日美股有相當重要的FOMC會議紀錄將公布，該資訊可作為未來聯準會（Fed）降息的參考。較重大的個股消息，Meta宣布砸大錢買下新創AI「Manus」，預計用於加強臉書等產品；還有飛機公司波音獲得86億美元（約新台幣2691億）大單，要協助以色列打造戰鬥機。今日美股開盤，Meta上漲約1.15%，波音一度漲到逼近2％。

美股12月最後幾天到1月初的「聖誕行情」似乎較平淡，上個交易日4大指數收跌；不過在經歷29日銀價回檔後，今白銀價格又漲破5％、金漲破1％、銅則是破2％。至於本日較重要的大數據，台灣時間03:00公布的FOMC會議紀錄，可能是影響股價的重要訊息，其有利投資人掌握明（2026）年降息路徑。

個股消息上，Meta宣布將斥資超過20億美元，收購來自新加坡的新創AI「Manus」，該AI號稱只需一點指令，就能完成複雜任務，Meta計畫將其用在臉書等產品上。另外，美國國防部表示，波音獲86億美元合約，將協助執行以色列F-15戰機計畫，內容涵蓋為以軍設計、測試、生產、交付25架F-15IA戰機。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌34.31點或0.07%、標普500指數下跌2.81點或0.04%、那斯達克綜合指數上漲4.21點或0.02%、費城半導體指數上漲26.83點或0.37%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌0.65美元或0.35%；指標美股蘋果（AAPL）下跌0.59美元或0.22%。另外，Meta（META）上漲7.58美元或1.15%、波音（BA）上漲4.11美元或1.89%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

