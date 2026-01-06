快訊／注意保暖！18縣市低溫特報 北北基桃亮燈「非常寒冷」

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署對18縣市發布低溫特報，其中新北、基隆、台北、桃園為橙色燈號。（本刊資料照）

越晚越冷，注意防寒！強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署對18縣市發布低溫特報，其中新北、基隆、台北、桃園為橙色燈號；另對14縣市發布陸上強風特報。

中央氣象署今（6日）10時56分發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日下午起至明（7日）晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

中央氣象署發布低溫特報。（翻攝自中央氣象署官網）

非常寒冷的橙色燈號範圍含新北、基隆、台北、桃園有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；寒冷的黃色燈號範圍則為新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、金門有10度以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

中央氣象署發布陸上強風特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署10時27分發布陸上強風特報，東北風偏強，今日上午至明晚新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東縣、澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

更多鏡週刊報導

日本島根縣17分鐘連6震！規模6.2最大震度5強 京都廣島有感搖晃

下屆新竹縣長誰接班？ 徐欣瑩37.2%小贏鄭朝方35.1%

全台最低溫在台南 氣象專家曝「中南部比北部還要冷的原因」