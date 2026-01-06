快訊／注意保暖！18縣市低溫特報 北北基桃亮燈「非常寒冷」
越晚越冷，注意防寒！強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署對18縣市發布低溫特報，其中新北、基隆、台北、桃園為橙色燈號；另對14縣市發布陸上強風特報。
中央氣象署今（6日）10時56分發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日下午起至明（7日）晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
非常寒冷的橙色燈號範圍含新北、基隆、台北、桃園有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；寒冷的黃色燈號範圍則為新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、金門有10度以下氣溫發生的機率。
氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。
中央氣象署10時27分發布陸上強風特報，東北風偏強，今日上午至明晚新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東縣、澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
