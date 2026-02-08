快訊／泰國大選投票結束 出口民調顯示三足鼎立政局混沌

泰國選民2月8日在已故原泰國皇后詩麗吉的遺像旁，準備投票。路透社



泰國國會大選週日（8日）投票已經結束，各機構的出口民調紛紛出籠。有鑑於泰國政局的複雜性，加上沒有明確的過半贏家政黨，接下來的籌組政府之路顯然仍將持續演出戲劇性的不確定場景。

根據泰國國立發展管理學院（NIDA）的出口民調，改革進步派的人民黨（People's Party，PPLE）與前次選舉一樣，再度拿下最高票數，得票率估計為37.2%，緊追在後的是現任總理阿努廷領導的泰自豪黨（BJT），得票率19.3%。

戴克辛家族的為泰黨估計拿到18%選票，可能奪下110到120席，而由軍方勢力領導的團結建國黨得票率僅1.2%。

人民黨、泰自豪黨與為泰黨足以爭取執政授權，但是無一能夠過半。這意味著必須組成聯合政府。

而最被看好能贏得最多席次的人民黨，其改革派立場不被主要的競爭對手所接受，恐怕再度重演上次選舉的結果，就是對手政黨聯手組閣，把第一大黨排除在政府之外。當時，人民黨的前身前進黨甚至被迫解散。

週日的投票也包括一項公投，詢問選民泰國是否應改掉2017年由軍方草擬的憲法。

此次公投並非針對具體的憲法草案，而是決定是否授權國會開啟正式的新憲法起草程序，這在最終實現前仍需經過許多後續步驟。

親民主團體認為，新憲法是減少軍方與司法機構等非民選機構影響力的關鍵一步；保守派則警告這可能會導致局勢動盪。

