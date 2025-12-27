快訊／泰柬簽署停火聯合聲明

2025年12月15日，柬埔寨暹粒省斯雷斯南縣居民遭泰軍轟炸，帶著家當緊急撤離。美聯社



泰國和柬埔寨本月初再度爆發衝突後，危及雙方於今年10月簽署的和平協議。最新消息指出，泰柬兩國代表已於今日（12/27）簽署停火聯合聲明。

路透社報導，柬埔寨國防部今日透過聲明表示，泰柬雙方已簽署一份停火聲明。

過去3天，泰柬官員在邊境展開停火談判。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨日（12/26）表示，國安委員會同意派出國防部長於邊境和柬埔寨防長會面，顯示兩國就停火協議達成共識。

廣告 廣告

泰國和柬埔寨今年7月在邊境連續5日爆發衝突後，在馬來西亞和美國的調停下展開和談。美國總統川普今年10月在亞洲行程中，還特地赴吉隆坡見證兩國簽署擴大停火協議，並將調停泰柬戰火列入他的8大和平成就。

然而就在泰柬簽署和平協議後一個多月，兩國本月初又爆發新一波邊境衝突，雙方互相指控對方先出手攻擊、侵犯主權。

更多太報報導

澤倫斯基赴美見川普前 俄羅斯大舉空襲基輔

川普下令聖誕空襲「伊斯蘭國」 奈及利亞證實總統放行

澤倫斯基要求停火60天辦公投 川普：在我點頭前不會有和平方案