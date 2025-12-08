快訊／泰柬邊界衝突再起 泰空襲柬埔寨爭議邊境地區

編譯張渝萍／綜合報導

川普調解無效，泰柬衝突再起！根據路透快訊，泰國陸軍發言人文泰（Winthai Suvaree）今（8日）表示，泰國已在與柬埔寨有爭議的邊界地帶發動空襲。先前兩國互控對方違反停火協議。

這場邊界爭端曾在7月演變為為期五天的戰爭，之後在美國總統川普與馬來西亞總理安華的斡旋下達成停火協議。

川普曾在10月於吉隆坡見證兩國簽署擴大版的停火協議。

