快訊／洗錢225億遭起訴！法官諭知「雨刷」蔡政宜3000萬交保

針對蔡政宜涉犯洗錢、組職犯罪等，橋頭地院諭知3000萬元交保，並限制出境出海、實施電子監控。（圖／翻攝畫面）

綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，過去因主導職棒假球案被判刑入獄，直到刑滿釋放後，又在2020年間設立洗錢水房替國外博弈網站洗錢，直到被查獲前已經手新台幣225億元，並已收取新台幣2億多元佣金，案經橋頭地檢署18日偵結後，依涉犯洗錢防制法、組織犯罪起訴，並具體求刑10年，但30日移審法院後，法官仍諭知蔡政宜3000萬元交保，並限制出境、出海，實施電子監控，但目前仍在籌措交保金額中。

橋檢表示，蔡政宜昔日因職棒假球案遭判刑入獄3年8個月，但2020年出獄後卻不思悔改，設立洗錢水房協助博弈網站交易，2022年當選縣議員後成功漂白，卻擔心洗錢案若被查獲，恐會喪失議員身分，於是轉為幕後操盤，並將指揮權交給妻子唐斯蓉；後來集團開始在南部地區增加水房，並於大馬、越南等地設立據點，依博弈網站需求收集人頭帳戶後，再利用「自動化腳本」處理金流，掩護博弈網站不法所得。

且水房從2020年開始運作至今，已經手的金額高達新台幣225億元，雨刷夫婦也從中收取了2億多元佣金，全數用來購買高雄的豪宅、精品包、名表表等物；其中精品包品牌包含「貴婦天花板」之稱的愛馬仕及香奈兒包共85個、勞力士綠水鬼（126610LV ）、現金1億多元。

而這起案件會查到蔡政宜涉案，源於橋檢今年5月間在高雄市鼓山區攻堅一處洗錢機房時，向上查出高級幹部蕭男，但深入追查後才發現幕後操控者從始至終都是蔡政政宜，後來檢方準備擴大拘提期間，蔡政宜與集團核心幹部早收到風聲準備「落跑」，並打算在8月31日從桃機潛逃出境，但檢方早已通知航警局攔下，隨後遭到聲押禁見獲准，但負責指揮的唐姓妻子早已潛逃。

檢方於偵查期間痛斥蔡政宜為了維持議員身分，由妻子代他指揮集團運作，落網後卻一概不認罪，犯後態度不佳，考量前案為職棒簽賭遭判刑定讞，本次偵查終結，依組織犯罪、洗錢等罪嫌將蔡政宜等5人起訴，唐女等7人發布通緝，其中蔡政宜具體求刑10年，但30日移審法院後，法官仍諭知蔡政宜3000萬元交保，並實施境管、電子監控，家屬仍在籌措交保金額中。

