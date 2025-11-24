快訊／洩密禁止！國科會：護國技術增加到42項 防範「敵對勢力」竊取！

財經中心／師瑞德報導

近期多起疑似高科技洩密案，讓維護國家權益的議題，再度廣泛討論！為了防堵關鍵技術被不法侵害、甚至外流到敵對勢力手上，國家科學及技術委員會24日宣布，已完成新一輪「國家核心關鍵技術」清單的增修預告作業。這次修正草案把技術項目從去年的32項擴增到42項，等於一次加碼10項、並調整1項，目標就是把營業秘密的保護網拉得更密、更廣。

國科會表示，本次清單滾動盤點是依《國家安全法》對核心關鍵技術的定義，並與各部會共同檢視；同時也徵詢產業界、公協會以及學者專家意見後定案。預告期間蒐集到的回饋，後續將交由相關技術主管機關研議，並預定在今年底前召開「國家核心關鍵技術審議會」，完成項目認定與變更，再送行政院公告。

軍工、太空產業化上路，新增技術成為重點

國科會說明，這次增修的核心原因之一，是我國軍工與太空技術已逐步走向產業化與商業化階段，技術價值快速升高，營業秘密遭覬覦與竊取的風險也同步放大。因此，本輪清單特別強化軍工、太空及軍民兩用技術的保護，新增10項關鍵技術、並針對1項做內容調整，讓防護範圍更貼近最新的產業現況。

按草案內容，42項核心關鍵技術涵蓋國防科技、太空、農業、半導體、資安、量子、能源、人工智慧等領域，並逐一對應技術主管機關，確保後續管理與審議有明確責任歸屬。

持續滾動調整，結合司法檢調阻斷外流

國科會強調，核心關鍵技術清單不是一次性動作，未來會持續觀測國內外技術進展、協同各主管機關定期滾動調整保護範疇。更重要的是，國科會也會與司法、檢調體系合作，強化查緝與遏阻機制，降低關鍵技術遭竊取、非法外流的可能性，避免國家競爭力與安全受到實質傷害。

預告到12月8日，開放各界提意見

這次修正草案自即日起預告至12月8日止。國科會提醒，公告內容可至國科會主管法規查詢系統「草案預告」專區與行政院公報資訊網查詢，各界意見也會在預告期內彙整，作為年底審議會的重要參考。

國科會預告修正國家核心關鍵技術清單，項目由32項擴增至42項，新增10項、變更1項，鎖定軍工、太空及軍民兩用等產業化技術。即日起至12月8日開放意見，年底召開審議會認定後送政院公告，防敵對勢力竊密外流，護國級技術再加鎖。（圖／國科會提供）

