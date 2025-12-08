快訊／派拉蒙出價併購華納兄弟 對網飛進行攔轎搶親

串流平台Netflix於12月5日宣布收購華納兄弟探索旗下影視及串流事業部門。路透社



網路影片串流巨頭網飛（Netflix）上週宣布已經達成協議，將併購擁有HBO等資產的華納兄弟公司。好萊塢另一巨頭派拉蒙週一（8日）宣布發動出價併購，要從網飛手中搶走華納兄弟。

派拉蒙日舞集團（Paramount Skydance）週一宣布，要以每股30美元全現金收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）的所有股票，發動所謂的「非合意併購」戰。

美國影業巨頭派拉蒙與日舞集團的標誌。路透社

上週五（5日），網飛宣布與華納兄弟探索公司的董事會達成協議，以每股27.75美元、720億美元價碼收購華納兄弟探索公司的電視電影以及網路串流業務，但像是CNN、TNT電視台這些傳統的電視頻道業務將會預先拆分，網飛不買。

廣告 廣告

而派拉蒙強調，維持華納兄弟探索公司整體，而非拆分出售，才是對華納股東最好的安排。因此派拉蒙直接訴諸股東，跳過華納兄弟的管理層發動併購戰。

網飛的併購案引起好萊塢震盪，業界憂慮這會使網飛更一家獨大，讓好萊塢失去競爭與就業機會。美國總統川普週日（7日）表示，他相當關注這起交易案，表示網飛與華納兄弟併購後可能會引起壟斷的疑慮。

美國CNBC電視台報導說，知情人士表示，每股30美元的出價，就是派拉蒙上週向華納兄弟提出但遭到拒絕的出價。知情人士也說，派拉蒙也將訴諸反壟斷審查，向股東表示派拉蒙規模較小，收購華納兄弟將更容易過關，而不像網飛收購會引起漫長的審查問題。派拉蒙也會強調他們與川普的關係良好，使這項收購案更容易獲得通過。

更多太報報導

曾見Netflix共同執行長 川普曝將參與審核華納併購案

【一文看懂】Netflix買華納影視串流事業 用戶會漲價嗎？各種影響一次看

新聞幕後／犧牲感恩節休假 Netflix每天開會搶親華納成功