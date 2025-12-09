快訊／派拉蒙敵意競標華納！震盪美股 輝達晶片解禁股價低迷

財經中心／程正邦報導

Fed會議前夕市場觀望，美股三大指數盤中微幅續漲。

Fed會議前夕市場觀望 指數走勢震盪分歧

在美國聯準會（Fed）將於美國時間10日召開今年（2025）度最後一次公開市場委員會（FOMC）會議前夕，華爾街瀰漫著濃厚的觀望氣氛。由於市場正在等待關於利率決策以及2026年貨幣政策路徑的指引，美股主要指數在週二（9日）開盤後走勢震盪，市場交易氣氛趨於保守。

截至臺北時間週三（10日）凌晨1時，美股三大指數表現不一：代表傳統產業的道瓊工業指數小幅上漲，暫報47,891.08點，漲幅約0.32%；而科技股為主力的那斯達克綜合指數則開低走高，暫報23,577.14點，漲幅約0.13%；標普500指數也開出紅盤，漲幅約0.22%，暫報6,861.51點。

市場普遍預期 Fed 在本次會議可能會小幅降息並暗示明年再度寬鬆，但鑑於先前政府停擺造成統計數據延遲，以及全球債市的高度緊繃，投資人對明年寬鬆的幅度轉趨保守，選擇權交易也顯示，本次會議後的美股波動幅度可能將高於近期。

派拉蒙槓上Netflix，敵意競標華納！兩敗俱傷，股價都下跌。

派拉蒙出價更猛！串流媒體收購戰進入「敵意競標」

在個股焦點方面，影視串流巨頭之間的收購戰火正全面升溫。此前，Netflix傳出計畫以每股約28美元收購華納兄弟探索公司（WBD-US），但很快就遭遇了來自派拉蒙天空之舞影業（Paramount Skydance, PSKY-US）的「敵意競標」。

派拉蒙槓上Netflix，敵意競標華納！兩敗俱傷，股價都下跌。（圖／翻攝Yahoo!股市）

據報導，派拉蒙天空之舞影業跳出來，喊出更高的每股30美元收購價，且計畫以全數現金支付的方式來購併華納兄弟探索公司，估計交易價值約為1084億美元，遠高於Netflix先前傳出的報價。在收購戰升溫的利好消息刺激下，兩家公司股價在盤前一度走高。然而，在美股盤中後，派拉蒙（PSKY-US）股價無法延續漲勢，下跌3.09%，而Netflix（NFLX-US）股價也呈現震盪趨勢，跌幅0.31%。

輝達晶片解禁喜憂參半，股價仍低迷。

輝達H200晶片輸中獲准 市場解讀為喜憂參半

另一大焦點則圍繞在人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVDA-US）。美國總統川普宣布，在「符合國家安全條件」的前提下，將允許輝達出口其H200人工智慧（AI）晶片至中國大陸。不過，川普政府同時要求輝達必須將銷售額的25%上繳給美國政府，藉此確保「強化美國製造，讓美國納稅人受惠」。

輝達公司在川普發文後表示讚賞，認為此舉支持了美國高薪就業和製造業。然而，市場解讀這一政策為喜憂參半。儘管H200晶片獲准出口，但川普政府依然禁止輝達更先進的Blackwell晶片外銷，顯示美國在AI晶片領域對中國的出口限制政策依然複雜且進退不一。

受此消息面影響，輝達（NVDA-US）股價今天呈現小幅下跌的態勢，盤中跌幅約0.67%，暫報每股184.32美元，顯示雖然部分晶片獲准輸中，但整體市場對於政策的不確定性仍持保守態度。台積電ADR則小跌0.15%，盤中股價來到301.43美元

鉅亨買基金表示，AI浪潮正帶動企業獲利與生產力長期提升，美股成長動能可期。建議透過追蹤S&P500、NASDAQ100等指數型基金穩健參與市場，不僅反映美國經濟結構，也具備「汰弱留強」機制，是掌握AI經濟紅利的有效配置方式。

派拉蒙槓上Netflix，敵意競標華納！震盪美股。輝達晶片解禁股價低迷。

派拉蒙槓上Netflix，敵意競標華納！震盪美股。輝達晶片解禁股價低迷。（圖／翻攝Yahoo!股市）

