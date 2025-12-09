快訊／流感再奪15命！新增21人重症 疾管署：本週疫情將升溫

記者蔣季容／台北報導

疾管署副署長林明誠預估本週流感疫情升溫。（圖／記者蔣季容攝影）

流感新增21例重症，另有15例死亡！疾管署副署長林明誠指出，流感上週疫情較前一週下降，不過預估本週就會開始升溫，由於天氣轉冷，加上年末出遊及聚餐活動多，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲符合接種資格民眾儘速接種。

依據疾管署監測資料顯示，第49週(11/30-12/6)類流感門急診就診計85,213人次，較前一週下降；另近7日新增21例流感併發重症病例(1例H1N1、18例H3N2、2例A未分型)及15例死亡(3例H1N1、12例H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本(2025-2026)流感季累計370例重症病例(108例H1N1、255例H3N2、3例A未分型、4例B型)及66例死亡(22例H1N1、43例H3N2、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占64%)及具慢性病史者(占83%)為多，92%未接種本季流感疫苗。

廣告 廣告

林明誠說明，截至今年12月8日，公費流感疫苗接種數約641萬人次；另自今年11月12日起，疾管署已增加提供不同製程之Novavax疫苗，新冠疫苗累計接種數約151萬人次，其中Novavax JN.1疫苗累計接種約2.6萬人次。考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，減少重症與死亡，疾管署預定增購15萬劑公費流感疫苗，現已完成採購13.1萬劑，若作業程序順利，預計12月下旬到貨配送。

林明誠提到，全球流感活動度上升，主要流行型別為A(H3N2)，中國疫情呈上升趨勢，鄰近國家日本、韓國處高點，近1週呈下降或略降趨勢，東南亞部分國家(如泰國、越南等)自9月中後便進入活躍期，流感病例增多；西南/東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。

林明誠呼籲，近期氣溫變化大，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。今年約有4400餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

更多三立新聞網報導

腸病毒爆發92班停課！疾管署示警「疫情下降但仍在流行期」重症危險群曝

小磨坊「1產品」檢出蘇丹紅！馬卡龍名店石蠟紙也違規

日本召回600萬件「異味」Pocky！台灣也有賣 2產品4批次受影響

火鍋料出包！6家被驗出芬普尼、黃麴毒素等 鍋爸、雅香、辛殿上榜

