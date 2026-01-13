快訊／流感升溫「上週破9萬人」！疾管署：春節前後達高峰

記者蔣季容／台北報導

疾管署說明流感疫情。（圖／記者蔣季容攝影）

衛福部疾管署今（13）日表示，今年第1週(1/4-1/10)類流感門急診就診計91,842人次，較前1週上升9.6%；另近7日(1/6-1/12)新增23例流感併發重症病例(3例H1N1、19例H3N2、1例B型)及3例死亡(均H3N2)。疾管署表示，預估流感將於1月下旬達流行期，農曆春節前後達高峰。

依據疾管署監測資料顯示，今年第1週(1/4-1/10)類流感門急診就診計91,842人次，較前1週上升9.6%；另近7日(1/6-1/12)新增23例流感併發重症病例(3例H1N1、19例H3N2、1例B型)及3例死亡(均H3N2)。

廣告 廣告

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本(2025-2026)流感季累計441例重症病例(118例H1N1、317例H3N2、1例A未分型、5例B型)及86例死亡(24例H1N1、60例H3N2、1例A未分型、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占64%)及具慢性病史者(占83%)為多，88%未接種本季流感疫苗。

疾管署提醒，全球活動度上升，鄰近國家日本、韓國近3週呈下降趨勢，惟仍處流行期；西/東南亞、歐、北非、北/中美洲及加勒比海地區陽性率高且流感活動上升，全球主要流行型別為A(H3N2)，惟南美洲以A（H1N1）pdm09為主。

另外，國內新冠疫情目前處低點波動，疾管署提及，第1週新冠門急診就診計1,081人次，較前一週上升23.8%，近期趨勢持平，主流變異株為NB.1.8.1；上週新增4例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。2025年10月起累計53例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者(占64%)及具慢性病史者(占83%)為多，94%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率下降，鄰近國家/地區中國、香港、日本、韓國疫情皆略為上升，惟整體仍處低點，美國疫情亦持續上升，另德國疫情呈下降趨勢。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本及韓國以NB.1.8.1占比為高。

疾管署提醒，目前仍值呼吸道傳染病好發季節，加以尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險高，尤其長者及慢性病患等高風險對象影響甚鉅，疾管署自今(2026)年1月1日起公費新冠疫苗已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種之民眾接種直至2月28日止，現行提供接種之莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗均安全有效，對於目前新冠病毒主流變異株都具保護效果，呼籲尚未接種新冠疫苗者，把握1月1日至2月28日擴大接種期間，儘速前往接種，及早提升保護力。截至今年1月12日，公費流感疫苗接種數約664.8萬人次，全國疫苗尚餘約17.9萬劑，新冠疫苗接種累計約159.8萬人次，其中Novavax 疫苗接種約4.1萬人次。

更多三立新聞網報導

宋仲基拿1物「燦笑逛台北」！蔡英文驚喜現身 網嗨翻：國際共識

深夜5.3地震「17縣市有感」 氣象署：1227規模7餘震還沒停

領錢了！這地區「每人普發2000元」遷出者也有 3月發放

颱風「洛鞍」估本週生成！最新路徑曝 下週迎更強冷空氣

