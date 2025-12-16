快訊／流感增10重症2死「15萬劑疫苗配送中」疫情高峰落在春節前後

記者簡浩正／台北報導

郭宏偉說明流感疫情。（圖／記者簡浩正攝影）

流感增10重症、2死。疾病管制署今(16)日表示，截至今(114)年12月15日，公費流感疫苗接種數約648.5萬人次，考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為進一步提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，降低重症與死亡風險，疾管署已再增購15萬劑公費流感疫苗，自今年12月15日起陸續配送，預計於本週完成配送。

疾管署副署長林明誠表示，目前仍預估流感12月中回升、明年春節前會升溫到高峰，因年末聚會活動多可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，依據疾管署監測資料顯示，第50週(12/7-12/13)類流感門急診就診計 85,374人次，與前一週相當；另上週(12/9-12/15)新增10例流感併發重症病例(1例H1N1、9例H3N2)及2例死亡(1例H3N2、1例A未分型)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本(2025-2026)流感季累計380例重症病例(109例H1N1、264例H3N2、3例A未分型、4例B型)及68例死亡(22例H1N1、44例H3N2、1例A未分型、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占64%)及具慢性病史者(占83%)為多，92%未接種本季流感疫苗。

全球流感活動度上升，目前主要流行型別為(H3N2)，且根據近期監測數據顯示，多國已陸續檢出K分支病毒株。中國整體疫情呈上升趨勢，其中，南方仍持續上升，惟北方處高點略降，鄰近國家日本、韓國處高點，近2週呈下降趨勢，東南亞部分國家(如泰國、越南等)自9月中旬後便進入活躍期，流感病例增多；東/北/西南歐、亞、西非、北/中美洲及加勒比海地區流感活動上升。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第50週新冠門急診就診計1,116人次，與前一週相當，主流變異株為NB.1.8.1；上週新增1例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。今年10月起累計42例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者(占60%)及具慢性病史者(占81%)為多，95%未接種本季新冠疫苗。全球陽性率近期略升，鄰近國家/地區中國、香港、日本、韓國疫情下降或處低點，加拿大疫情下降，歐洲疫情略升。目前全球流行變異株仍以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、日本、韓國則以NB.1.8.1占比為高。另WHO近期新增 BA.3.2為監測中變異株(VUM)，目前占比仍低，須持續觀察。

疾管署表示，近期溫度變化大，歲末年終聚會及活動增加，國內仍有新增流感及新冠併發重症病例，切莫輕忽疾病威脅，提醒尚未接種疫苗的公費對象，尤其65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，降低感染後併發重症和死亡風險。

疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。今年約有4,400餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖(https://vaxmap.cdc.gov.tw)、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

