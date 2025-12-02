快訊／流感暴增24重症！上週8.7萬人就診 疾管署：疫情1、2週內開始升溫

記者簡浩正／台北報導

郭宏偉表示，國內流感雖降溫，但中日韓鄰近國家卻升溫中。（圖／記者簡浩正攝影）

國內流感雖降溫，但日韓鄰近國家卻升溫中。衛福部疾病管制署今（2）日表示，上週類流感門急診就診計87,162人次，與前一週相當，但新增24例流感併發重症病例；值得注意的是，全球流感活動度上升， 主要流行型別為A(H3N2) ，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢。因應年底出國潮，提醒符合接種資格民眾儘速接種。

疾管署副署長林明誠示警，國內流感疫情在9月底高點，後續連8週下降、上週持平「疫情應該不會再降了」，不過本週氣溫降低，預期疫情會在一兩週內緩步上升，12月中旬明顯上升，農曆春節達到高峰。

廣告 廣告

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，依據疾管署監測資料顯示，第48週(11/23-11/29)類流感門急診就診計87,162人次，與前一週相當；另近7日新增24例流感併發重症病例(3例H1N1、20例H3N2、1例A未分型)及9例死亡(3例H1N1、6例H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本(2025-2026)流感季累計349例重症病例(107例H1N1、235例H3N2、3例A未分型、4例B型)及53例死亡(19例H1N1、33例H3N2、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占64%)及具慢性病史者(占83%)為多，93%未接種本季流感疫苗。

他說，流感全球流感活動度上升， 主要流行型別為A(H3N2) ，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；西南/東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第48週新冠門急診就診計1,225人次，與前一週持平，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增3例新冠併發重症本土病例及1例本土病例死亡。今年10月起累計39例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者(占59%)及具慢性病史者(占79%)為多，95%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲區署呈上升，南非疫情上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本則以NB.1.8.1占比為高。

疾管署表示，國內持續新增新冠併發重症本土病例，自今年10月起新增病例有9成以上未接種新冠疫苗，且依文獻資料顯示新冠病毒感染後併發重症風險較流感病毒高，隨著年末聚會活動頻繁，人群聚集使疾病傳播風險升高，提醒符合公費接種資格且尚未接種新冠疫苗者儘快接種，以降低感染後併發重症風險，莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗可擇一接種，兩種疫苗對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG皆具保護效果且安全有效。

疾管署副署長林明誠表示，截至今(114)年12月1日，公費流感疫苗接種數約630萬人次，新冠疫苗接種累計約148萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約2.1萬人次。因年末聚會活動多可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

更多三立新聞網報導

留住醫護！醫師「加班費免稅」成真 衛福部拍板：最快明年報稅適用

調味料大廠出包！小磨坊進口「黑胡椒粒」檢出禁用農藥 2萬公斤全銷毀

禾馨怡仁突喊收攤！蘇怡寧親曝「真正原因」：努力了8年

百億企業交棒倒數！「吊車大王」替女兒徵婚：「最完美女婿」條件曝光

