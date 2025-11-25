快訊／流感疫苗打氣佳已破600萬劑「恐年底用完」羅一鈞宣布加買15萬劑

記者簡浩正／台北報導

疾管署今日宣布將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，若採購程序順利，預計12月下旬到貨配送。（圖／記者簡浩正攝影）

流感就診人次大降10%！衛福部疾病管制署今(25)日表示，上週類流感門急診就診計85,425人次，較前一週下降10.1%；另近7日新增25例流感併發重症病例及12例死亡。另，公費流感疫苗接種數約612萬人次，僅剩約55萬劑，副署長曾淑慧表示，因接種情形踴躍，疾管署今日同步宣布將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，若採購程序順利，預計12月下旬到貨配送。

疾管署長羅一鈞研判，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉逾9成疫苗，最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。

廣告 廣告

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，截至今(114)年11月24日，公費流感疫苗接種數約612萬人次，新冠疫苗接種累計約142萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種14,792人次。考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為提升高風險族群接種率，減少重症與死亡，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，若採購程序順利，預計12月下旬到貨配送。

因年末聖誕跨年等活動可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種；另考量現今家庭組成型態多元，有關公費流感及新冠疫苗接種對象「6 個月內嬰兒父母」調整為「6 個月內嬰兒雙親」，資格亦由「父母」放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親」，並納入足以認定與被收養嬰兒有「先行共同生活」之證明文件者，以協助尚在收養程序中的家庭順利同時接種。

依據疾管署監測資料顯示，第47週(11/16-11/22)類流感門急診就診計85,425人次，較前一週下降10.1%；另近7日新增25例流感併發重症病例(3例H1N1、21例H3N2、1例A未分型)及12例死亡(7例H1N1、5例H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。本(2025-2026)流感季累計325例重症病例(104例H1N1、215例H3N2、2例A未分型、4例B型)及45例死亡(17例H1N1、27例H3N2、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占63%)及具慢性病史者(占83%)為多，94%未接種本季流感疫苗。

全球流感活動度上升，主要流行型別為A(H3N2)，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；北歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，西/南/東南亞之部分國家以及東/西/中非之流感陽性率超過30%。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第47週新冠門急診就診計1,173人次，與前一週持平，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增4例新冠併發重症本土病例，與前7日新增3例相當，近7日無新增本土病例死亡。今年10月起累計36例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者(占61%)及具慢性病史者(占78%)為多，97%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，惟非洲區署呈上升；鄰近國家/地區印尼疫情上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高。

疾管署提醒，現在提供接種之莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗，對於目前新冠病毒主流變異株NB.1.8.1及XFG皆具保護效果且安全有效。新冠病毒感染後併發重症風險較流感病毒高，尤其是65歲以上長者及具慢性病等高風險族群更應加強注意，且接近年末聖誕跨年等活動頻繁，疾病傳播風險上升，提醒尚未接種的公費對象，應儘速完成新冠疫苗接種，及早提升自我免疫防護，以降低感染後併發重症風險。

疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。

更多三立新聞網報導

歐萊德上榜！「18款蘇丹紅化妝品」清單一次看

擬放寬近親禁婚至四等親 醫示警萬萬不可：「畸形兒」風險高

全台HIV逾3.6萬人！醫敲「2大新警鐘」：年齡層大降、年輕族群增

日本流感拉警報！醫示警「一事」是大流行前奏：出國前快打疫苗

