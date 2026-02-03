快訊／流感緩升！上週11萬人就診 估「春節未進流行期」疾管署曝原因

記者簡浩正／台北報導

疾管署說明流感疫情。（圖／記者簡浩正攝影）

流感疫情罕見過年前還沒進入流行期。衛福部疾管署監測資料顯示，今年第4週(1/25-1/31)類流感門急診就診計11萬6281人次，較前1週上升3.2%，趨勢緩升。副署長林明誠表示，自2013年以來，除了2021~2023新冠期間外，今年可能是第一次在農曆春節前尚未進入流行的一年；但隨著過年人潮移動、群聚，預估過年期間疫情會進入流行，後續還要觀察B型流感的趨勢。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，依疾管署監測資料顯示，今年第4週(1/25-1/31)類流感門急診就診計116,281人次，較前1週上升3.2%，趨勢緩升；另上週(1/27-2/2)新增25例流感併發重症病例(1例H1N1、18例H3N2、1例A未分型、5例B型)及1例流感併發重症死亡(H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

她說，本(114-115)流感季累計497例重症病例(120例H1N1、361例H3N2、2例A未分型、14例B型)及94例死亡(24例H1N1、68例H3N2、1例A未分型、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占61%)及具慢性病史者(占83%)為多，86%未接種本季流感疫苗。全球流感活動度仍高，鄰近韓國及日本近期呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行，另香港及中國分處相對高點或中度流行；此外，東/西亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，南美洲為H3N2及H1N1共同流行。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第4週新冠門急診就診計941人次，較前一週下降9.1%；上週新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。114年10月起累計61例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者(占67%)及具慢性病史者(占79%)為多，93%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率略降，惟東南亞區署增加；鄰近的中國及日本疫情上升，香港、加拿大及歐洲疫情呈下降，澳洲疫情呈上下波動。目前流行變異株占比以XFG最高，鄰近國家/地區如中國、香港、日本及澳洲則以NB.1.8.1占比為高。

截至今(115)年2月2日，公費流感疫苗接種數約671.8 萬人次，全國疫苗尚餘約11萬劑，新冠疫苗接種累計約164.9萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.9萬人次。因農曆春節將至，民眾國內外旅遊及往來頻繁，而目前流感疫苗剩餘量有限，且疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力，提醒目前流感疫苗剩餘量有限，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖(https://vaxmap.cdc.gov.tw)、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間，另尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速接種。

