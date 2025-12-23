快訊／流感罕見12月創低點！羅一鈞揭「2因素」春節疫情推估曝

記者簡浩正／台北報導

疾管署長羅一鈞說，本流感季在明年農曆春節前後的傳統高峰期，推測可比往年緩和。（圖／記者簡浩正攝影）

流感疫情12月底仍在谷底。衛福部疾病管制署今（23）日公布上週國內流感疫情持平，類流感門、急診就診人次約8.3萬人次，與前一週相當，仍在相對低點。署長羅一鈞分析，原因主要是今年出現少見的一波「秋季流感」流行，為10年新高，加上今年公費流感疫苗打氣旺；他推估，本流感季在明年農曆春節前後的傳統高峰期，推測可比往年緩和。

疾管署今日表示，截至今(114)年12月22日，公費流感疫苗接種數約654.7萬人次，新冠疫苗接種累計約155.6萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3.3萬人次。另考量歷年流感疫情多於12月至翌年3月達流行高峰，為提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，降低重症與死亡風險，疾管署已增購15萬劑公費流感疫苗並於上週配送至衛生局，總計今年共採購682萬9,080劑流感疫苗供計畫對象使用。

另今年新冠疫苗接種亦較去年踴躍，考量年末至後續春節連假聚會旅遊等活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，自明(115)年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，而接種疫苗約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾儘速接種。

依據疾管署監測資料顯示，第51週(12/14-12/20)類流感門急診就診計83,851人次，與前一週相當；另上週(12/16-12/22)新增16例流感併發重症病例(3例H1N1、12例H3N2、1例A未分型)及6例死亡(均H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本(2025-2026)流感季累計396例重症病例(113例H1N1、277例H3N2、2例A未分型、4例B型)及74例死亡(23例H1N1、50例H3N2、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占64%)及具慢性病史者(占83%)為多，91%未接種本季流感疫苗。全球流感活動度上升，鄰近國家中國、日本、韓國處高點，惟近3週呈下降或上下波動趨勢；亞、東/北/西南歐、西非、北/中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行型別為A(H3N2)。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第51週新冠門急診就診計1,099人次，與前一週相當，主流變異株為NB.1.8.1；上週新增3例新冠併發重症本土病例及1例本土病例死亡。今年10月起累計45例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者(占62%)及具慢性病史者(占80%)為多，96%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲部分地區呈上升；鄰近國家/地區香港、日本、韓國疫情下降，中國疫情略增，惟仍處低點，另加拿大及英國疫情呈下降趨勢。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高；另WHO近期新增 BA.3.2為監測中變異株(VUM)，目前占比仍低，須持續觀察。

疾管署副署長林明誠強調，公費流感疫苗尚餘28萬劑，且不會再增購，呼籲符合公費接種條件對象與民眾應把握時間，盡早接種。

