快訊／流感重症爆32例「奪3命」 疾管署：2類人最多

疾管署今（10）日表示，上週（2/3-2/9）新增32例流感併發重症及3例死亡，疾管署副署長林明誠指出，國內流感未達流行閾值，社區流感病毒以A型H3N2占比為高，B型占比持續上升。本流感季累計529例重症，其中97例死亡；重症病例以65歲以上長者（占60%）及具慢性病史者（占82%）為多，84%未接種本季流感疫苗，提醒符合資格民眾儘速接種。

疾管署監測資料顯示，今年第5週（2/1-2/7）類流感門急診就診計110,870人次，較前1週下降6.9%；另上週（2/3-2/9）新增32例流感併發重症病例（1例H1N1、27例H3N2、4例B型）及3例流感併發重症死亡(均為H3N2)。目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署主任郭宏偉指出，本（114-115）流感季累計529例重症病例（121例H1N1、388例H3N2、2例A未分型、18例B型）及97例死亡（24例H1N1、71例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占60%）及具慢性病史者（占82%）為多，84%未接種本季流感疫苗。全球流感陽性率下降，惟鄰近韓國及日本近期呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行。此外，亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，中美洲為H3N2及H1N1共同流行。

郭宏偉說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第5週新冠門急診就診計1,035人次，較前一週上升8.8%；上週新增3例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。114年10月起累計63例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者（占70%）及具慢性病史者（占81%）為多，92%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率略升，以東南亞及東地中海區署明顯增加；鄰近的中國、日本、韓國、印尼疫情上升，香港及英國疫情呈下降。目前全球流行變異株占比以XFG最高，鄰近國家/地區如中國、日本及韓國則以NB.1.8.1占比為高。

疾管署表示，截至今年2月9日，公費流感疫苗接種數約673.5萬人次，全國疫苗尚餘約9.3萬劑，新冠疫苗接種累計約165.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約5.1萬人次。因近日寒流來襲且臨近春節連假期間，民眾返鄉團聚及旅遊活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，而目前流感疫苗剩餘量有限，且疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群儘速於春節連假前接種新冠及流感疫苗。

疾管署提醒，目前流感疫苗剩餘量有限，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間，另尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速接種；此外，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，亦無須間隔任何時間接種。

疾管署提及，為兼顧民眾農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診(簡稱特別門診)，可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病。依衛生局2/6回報結果，配合開設特別門診醫院共計163家，規劃開設約1,372診次〔2/17(初一)：447診次、2/18(初二)：453診次、2/19(初三)：472診次〕(最新資訊依各縣市衛生局公告為準)，高於往年開設診次。特別門診開設醫院及診次等相關就醫資訊，已公布於疾管署全球資訊網【春節防疫專區-各縣市春節傳染病特別門診查詢及各衛生局網站供民眾查詢。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。另疾管署今年1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

