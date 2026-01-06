快訊／流感1月下旬「進入流行期」！疾管署：春節前後達高峰

記者蔣季容／台北報導

疾管署副署長林明誠表示，預計流感1月下半月會進入流行期，並於春節前後達到高峰。（圖／記者蔣季容攝影）

流感即將進入流行期！疾管署今（6）日表示，上週（2025/12/30-2026/1/5）新增11例流感併發重症病例（1例H1N1、10例H3N2）及5例死亡（4例H3N2、1例A未分型）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。預計這個月下半月流感會進入流行期，並於春節前後達到高峰。

疾管署副署長林明誠表示，上週死亡個案都是年長者或有潛在疾病者，呼籲這2族群應儘速接種疫苗。預計流感1月下半月會進入流行期，並於春節前後達到高峰。

依據疾管署監測資料顯示，2025年第53週（2025/12/28-2026/1/3）類流感門急診就診計82,161人次，與前一週持平；另上週（2025/12/30-2026/1/5）新增11例流感併發重症病例（1例H1N1、10例H3N2）及5例死亡（4例H3N2、1例A未分型）。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本（2025-2026）流感季累計418例重症病例（115例H1N1、298例H3N2、1例A未分型、4例B型）及83例死亡（24例H1N1、57例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，89%未接種本季流感疫苗。

疾管署說明，截至今（2026）年1月5日，公費流感疫苗接種數約662萬人次，全國疫苗尚餘約20.6萬劑，新冠疫苗接種累計約158.3萬人次，其中Novavax 疫苗接種約3.8萬人次。另目前仍處呼吸道疾病好發季節，疾管署自今年1月1日起公費新冠疫苗已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種之民眾接種直至2月28日止，現行提供接種之莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗均安全有效，對於目前新冠病毒主流變異株都具保護效果，呼籲尚未接種新冠疫苗者，把握1月1日至2月28日擴大接種期間，儘速前往接種，及早提升保護力。

另為使國內儲備疫苗能充份發揮效益，減少日後國人境外罹病之防疫風險與醫療資源負擔，疾管署釋出效期至今年1月31日之四價流行性腦脊髓膜炎疫苗（批號：AMVB039A）約3000劑，並宣布自今年1月1日起至1月31日期間，民眾得至國內32家旅遊醫學合約醫院（合約醫院）接種，免收疫苗藥品費，建議有需求的民眾，可即早向合約醫院預約及按時接種，以利衛生局調度疫苗。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，2025年第53週新冠門急診就診計854人次，較前一週下降10.8%，主流變異株為NB.1.8.1；上週新增3例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。2025年10月起累計49例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者（占63%）及具慢性病史者（占82%）為多，94%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率下降，惟非洲、美洲及歐洲等部分國家呈上升。目前全球流行變異株占比以XFG最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國及韓國以NB.1.8.1占比為高。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能致疫情升溫，高風險族群均須留意重症發生風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗，以提升免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

