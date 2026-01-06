快訊／海巡夜間搜救 F-16 畫面曝光！管碧玲：趕快找到辛飛官

政治中心／程正邦報導

海巡夜間搜救 F-16 畫面曝光！管碧玲：全力搜救辛柏毅。（圖／翻攝管碧玲臉書）

空軍花蓮基地機號 6700 的 F-16 戰機於今（6）日晚間失聯，引發全台高度關注。海洋委員會主委管碧玲深夜於臉書發布第一線搜救影片，畫面顯示海巡署 10095 艇正頂著夜色破浪前行。管碧玲表示，海巡弟兄已抵達目標海域，並施放高科技「海難測流浮標（SLDMB）」，試圖精準掌握海流動向，全力尋找彈射跳傘後失蹤的辛柏毅上尉。

辛柏毅上尉近日剛度完蜜月回營區執行飛行任務，新婚妻子也在軍中服務。（圖／IDF經國號FB提供）

科技搜救：施放「測流浮標」引導救援路徑

根據管碧玲公布的畫面，花蓮海巡隊的 10095 艇正以最快航速趕往失事海域。為了克服夜間搜救視野不佳與海流變幻莫測的困難，海巡署 10095 艇抵達現場後已立即施放「海難測流浮標（SLDMB）」。

管碧玲指出，稍後抵達的 10078 艇也將跟進施放。這些浮標能即時回傳海水的漂移速度與方向，協助搜救指揮中心計算出辛柏毅上尉可能的漂流範圍，藉此縮小搜尋熱區。

空軍F-16驚傳墜機，花蓮國軍805醫院已接獲通知待命。（圖／翻攝Google maps）

飛官背景：新婚兩天即遭逢暗夜驚魂

失聯的辛柏毅上尉（空軍官校 108 年班畢業）是空軍極力培養的戰鬥機精英。據了解，他剛結束與軍職妻子的新婚蜜月返國，歸隊進入第 2 天即投入今晚的夜間訓練任務。

失事原因軍方初步研判，戰機疑似在夜航過程中發生 MMC（模組化任務電腦） 故障，導致飛行員在雲層中陷入「空間迷向」。雷達紀錄顯示戰機在墜海前有高度異常波動，研判辛上尉已及時啟動彈射座椅跳傘。

海陸空全面總動員：805 醫院、海巡與空勤齊心集氣

目前失事現場海域已有空勤總隊直升機投射照明彈，搭配海巡多艘艦艇實施地毯式搜索。花蓮國軍 805 醫院已接獲命令進入「待命準備」，醫療團隊全面就緒。

管碧玲在臉書感性發文，呼籲大眾一同集氣，「我們需要更大的集氣！希望平安！」

