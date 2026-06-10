快訊》海馬士問題非首次！陸軍：去年就有異常 美方更新軟體後仍出狀況

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美近年對台軍售重點項目：海馬士多管火箭系統。 圖：張良一／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 陸軍第十軍團今（10）日於台中大甲溪出海口周邊實施第二日「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，我國向美國採購的海馬士（HIMARS）多管火箭系統首度於西濱海岸進行實彈射擊，原規劃發射36枚M28縮距訓練彈。不過，射擊過程中傳出部分火箭彈未能順利發射。對此，陸軍58砲指部參謀主任翁一銘上校證實，今日實際發射32枚火箭彈，共有4枚未發火，且類似情況去年也曾發生，美方曾協助更新系統軟體，但此次異常原因仍待進一步釐清。

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翁一銘表示，原定射擊36枚火箭彈，經南、北岸陣地統計後，今日實際發射32枚。其中北岸陣地部分，第一車及第三車分別於第二波及第三波射擊時，各有1枚火箭彈未能射出；南岸陣地則有2枚火箭彈出現不發火情況。因此今日共有4枚火箭彈未能成功發射，目前初步研判可能與電腦鏈結系統有關，但實際原因仍待進一步調查。

媒體追問是否已掌握不發火原因，翁一銘回應，目前仍在釐清階段，「可能是系統問題」，但尚無法確認究竟是系統或彈藥本身所造成。

針對海馬士火箭彈發射順序問題，翁一銘說明，系統並非依照1至6號火箭彈固定順序發射，而是透過電腦自動判斷，並依據配重平衡採取S型順序射擊。因此即使某枚火箭彈未能射出，也不一定會在下一輪優先發射同一枚彈藥。

有媒體進一步詢問，美方交裝期間是否曾提醒系統存在類似問題。翁一銘則坦言，相關情況並不清楚，但從去年接裝後的射擊驗證以及今年的實彈射擊來看，「都是有這樣的問題」。

翁一銘透露，針對去年出現的異常狀況，美方曾於去年下半年派員協助更新整體系統軟體。不過此次射擊仍出現未發火情形，後續將把相關狀況整理成報告，並與美方進一步討論釐清原因。

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