快訊／海鷗颱風生成了 預測路徑曝光
根據日本氣象廳指出，位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓已生成颱風「海鷗 Kalmaegi」，目前中心位置在10.3N 137.0E，以20km/h速度朝西北西前進。
對於此熱帶系統，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，由於位置相當南邊，水氣北擴有限，對台灣間接影響情況不明顯，大家暫時可以放心。
中央氣象署也表示，原位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，於今（1）日20時發展為今年第25號颱風（國際命名：KALMAEGI，中文譯名：海鷗），預測未來朝菲律賓中部一帶移動，對台灣無直接影響。
關於明天的天氣，中央氣象署指出，明（2）日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大台北、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣溫方面，中央氣象署接著表示，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東北部整天氣溫約19至25度，其他地區早晚稍涼，低溫21至23度，高溫24至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時調整衣物，南來北往也請留意氣溫差異較大；離島天氣方面，澎湖為陰時多雲，23至24度；金門為晴時多雲，21至25度；馬祖為陰時多雲20至21度。
其他人也在看
老舊行充藏危機！ 交通船各角落配置滅火器防爆
澎湖一艘交通船上的行動電源爆炸，原來已經使用7年的老舊電池惹的禍！船艙內瞬間濃煙密布，行動電源外殼被燒到熔化，走道上留下焦黑痕跡，連綠色底漆都被高溫剝落。交通船、觀光船上都配備滅火器等消防設備，船隻每年也會固定檢查，就是要防範這種意外發生。旅客攜帶的行動電源也有規定，高容量、無認證產品恐有爆炸風險，禁止登船！TVBS新聞網 ・ 13 小時前
電影開演＋帶「牛肉漢堡」 觀眾買票遭拒怒報警！
不少人看電影喜歡邊吃邊看，不過要留意有些食物被列為「禁帶入場的名單」。新竹有民眾帶著「牛肉漢堡」要買電影票入場，但電影已經開演，影城規定禁止漢堡入場，因此建議他吃完再入場，引發民眾不滿氣得報警。漢堡列台視新聞網 ・ 12 小時前
進展甚微！羅浮宮搶案「法檢再起訴2嫌」 皇室珠寶仍下落不明
即時中心／林耿郁報導法國羅浮宮驚天珠寶搶案再有進展，檢方於昨（1）日表示，又有一男一女遭正式起訴，至此本案已累計4人被控涉案，惟失竊珠寶迄今仍下落不明。民視 ・ 3 小時前
醫奉獎3得主 罹癌、洗腎仍堅守偏鄉
第卅五屆醫療奉獻獎中，有三位得主在與病魔對抗的同時，仍堅守崗位，持續為患者奉獻。鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹歷經三種癌症折磨，...聯合新聞網 ・ 3 小時前
台師大女足抽血案後續 周台英博士學位遭撤銷
（中央社記者陳至中台北1日電）台師大女足隊抽血案受社會矚目，涉案教師周台英除被解聘外，台師大續追查她的博士論文，認定論文研究對象包含未成年者，未取得家長同意，決議撤銷周台英的博士學位。中央社 ・ 12 小時前
哈佛醫學院大樓1日凌晨發生爆炸 警疑蓄意犯案
哈佛醫學院一棟建築1日凌晨發生爆炸，目前尚無人員傷亡報告，波士頓消防局懷疑事件是有人蓄意所為，另有消息指爆炸並不是炸彈裝...世界日報World Journal ・ 1 小時前
【風象星座運勢】11/2 雙子座財運走揚、天秤座留心健康、水瓶座量入為出
★雙子座：需要樂觀面對事業、主管、長輩的壓力。財運走揚，能賺更要能守。 ★天秤座：溝朝目標前進，忙碌奔波，享受過程。留心健康，注意小人競爭議題。 ★水瓶座：為事業或目標力爭上游。能賺更能花。量入為出，貨比三家不吃虧。太報 ・ 2 小時前
「左流右新」第2階段開打！ 謝祖武、曲艾玲現身接種
疾管署1日在全聯舉辦「左流右新 健康安心」第2階段施打記者會，宣布即日起開放50歲至64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。疾管署長羅一鈞公布最新數據，自10月1日開打以來一個月內總計接種431.7萬劑，創下史上最高紀錄，並與防疫大使謝祖武及知名主持人曲艾玲在現場親自示範接種，呼籲符合資格民眾踴躍參與。中天新聞網 ・ 12 小時前
女足抽血案震驚全國！台師大「撤銷周台英博士學位」 論文涉違學術倫理
台師大表示，校方在受理檢舉後，依規定啟動調查程序，針對周台英教授的博士論文〈運動科學支援介入對女子足球員預防運動傷害及提升運動表現之影響〉涉有學術倫理疑義案件進行審查。台師大說明，院級調查小組於8月19日召開會議審議後認定，該論文雖未涉及抽血等人體侵入性研究...CTWANT ・ 12 小時前
因女足抽血案遭解聘！論文涉學術倫理疑義 台師大今撤銷周台英博士學位
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導因為女足抽血與霸凌案遭到國立台灣師範大學解聘的教練周台英，其博士論文也遭到台師大審查，而今（1）日晚間台師大也發布聲...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
外資偏不愛！0050股民飆新高173萬人 再遭狠砍8萬張取款56億元
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周再創史高28527.68點，加權指數周五收在28233.35點，周線上漲701.09點，漲幅2.55%。證交所公布籌碼動向，外資本周5...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
韓擬不派中央級官員接機林信義 外交團隊應變護尊嚴
（中央社記者吳書緯台北1日電）2025年亞太經濟合作會議（APEC）於韓國慶州舉行經濟領袖會議（AELM），涉外官員今天透露，韓方原擬不派中央級官員接機台灣APEC領袖代表林信義，外交部長林佳龍隨即指示積極應對，最終成功促使韓方讓步，維護國家尊嚴。中央社 ・ 11 小時前
高雄萬豪酒店秋日感蟹季 超奢華
高雄萬豪酒店皇豪中餐廳與京翠港式飲茶同步推出秋蟹料理，以匠心手藝演繹時令珍饈。皇豪以經典粵菜手法展現海陸交融的極致滋味；京翠則以多樣港式蟹宴滿足饕客味蕾，充滿秋季的溫潤與濃郁氣息，為饕客揭開奢華的秋蟹盛宴序幕。工商時報 ・ 5 小時前
預防控制糖尿病 健康講座導正觀念
馬來西亞國民飲料，拉茶，是許多人的最愛，同時，以手搖飲來說，現在種類也非常多元，雖然好喝，但都有高糖問題，常常喝一杯，就讓一天的糖攝取量超標，這也導致糖尿病成為馬來西亞頭號慢性疾病，希望讓民眾更了...大愛電視 ・ 2 小時前
台師大撤銷周台英博士學位 論文涉違反學術倫理
台師大女足抽血事件震驚全國，女足隊教練周台英也因此遭到解聘。台灣師範大學今晚發布最新聲明指出，經學術倫理調查確認周台英博士論文涉及違反規定，決議撤銷其博士學位。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
114年宜蘭縣身心障礙國民體能競賽熱鬧登場
【記者卓羽榛宜蘭報導】宜蘭縣政府於114年11月1日在宜蘭運動公園田徑場辦理「114年宜蘭縣身心障礙國民體能競賽」開幕典禮，本年度比賽項目含括地板滾球、特奧滾球、特奧輪鞋競速、桌球、羽球、體能競賽及趣...自立晚報 ・ 8 小時前
會做、會說、會思考 台北小主播播報屬於自己的STEAM新視野
記者王誌成／台北報導 為培養學生媒體識讀素養，台北市教育局一日表示，規劃辦理我是小主…中華日報 ・ 12 小時前
受東北季風影響 北部、東北部週一前濕涼
下週一（3日）之前，台灣都受到東北季風影響，北部與東北部地區天氣濕涼，低溫在20℃到21℃，由於今（1）晚水氣稍微增加，北部地區今晚到明日清晨會有局部短暫雨，中南部地區則要特別留意日夜溫差。公視新聞網 ・ 14 小時前
為氣候而走低碳遊行 北市鬧區登場（3） (圖)
多個民間團體1日下午在台北市政府東門廣場舉辦「為氣候而走」低碳遊行，繞行信義區熱鬧百貨商圈，邀請民眾加入遊行行列，關注環境問題。中央社 ・ 17 小時前
開刀更能救命！感染性主動脈瘤「20年增3倍」長庚：開刀存活率優於支架
血管內微創支架修補自2010年後在台灣經由健保給付後逐漸普及，取代傳統開放手術成為臨床常見選擇；不過林口長庚醫院今（31）日發布最新研究成果指出，對於感染性原發性主動脈瘤治療，開放手術雖然初期風險略高，但長期存活率明顯優於支架手術。研究也顯示台灣的感染性主動脈瘤發生率逐年增加，過去20年來患者增加約3倍。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前