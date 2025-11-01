快訊／海鷗颱風生成了 預測路徑曝光

根據日本氣象廳，位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓已生成颱風「海鷗 Kalmaegi」。（圖／日本氣象廳）





根據日本氣象廳指出，位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓已生成颱風「海鷗 Kalmaegi」，目前中心位置在10.3N 137.0E，以20km/h速度朝西北西前進。

對於此熱帶系統，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，由於位置相當南邊，水氣北擴有限，對台灣間接影響情況不明顯，大家暫時可以放心。

中央氣象署也表示，原位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，於今（1）日20時發展為今年第25號颱風（國際命名：KALMAEGI，中文譯名：海鷗），預測未來朝菲律賓中部一帶移動，對台灣無直接影響。

關於明天的天氣，中央氣象署指出，明（2）日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大台北、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，中央氣象署接著表示，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東北部整天氣溫約19至25度，其他地區早晚稍涼，低溫21至23度，高溫24至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時調整衣物，南來北往也請留意氣溫差異較大；離島天氣方面，澎湖為陰時多雲，23至24度；金門為晴時多雲，21至25度；馬祖為陰時多雲20至21度。