快訊／「海鷗」颱風將生成！最新預測路徑曝光
生活中心／陳慈鈴報導
菲律賓東南方海面有熱帶低壓生成！日本氣象廳今（1）日稍早發布烈風警報，預估熱帶低壓最快明天將會增強為今年第25號颱風「海鷗」（Kalmaegi）。最新路徑已經公布，朝北北西前進，不會通過台灣。
日本氣象廳觀測資料顯示，熱帶低氣壓今日台灣時間9時的中心位置在北緯9.4度，東經139.3，以20km/h (10kt)，朝北北西方向前進。氣壓中心1008hPa，中心附近的最大風速15m/s (30kt)，最大瞬間風速23m/s (45kt)。
中央氣象署提醒，週日至週一受到東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北、北部山區、東半部地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，週二降雨稍增，桃竹苗地區亦有零星短暫雨。低溫預測方面，北部、宜蘭19到21度，中南部、花東21到23度，馬祖17到20度，金門19到21度，澎湖22到23度。
更多三立新聞網報導
日本旅客「買爆台灣味」吸7.5萬讚！本人再發聲：願台日永遠是朋友
「機具女神」退出光復災區！私人募款爆爭議 19萬金流明細要公布了
81歲馮淬帆逝世！入籍中華民國39年 曾轟馬英九：那位先生
欠勞健保560萬！網紅傳媒公司才喊撐不住 急吐413萬原因曝光
其他人也在看
雙颱估下周接力生成 氣象粉專曝對台影響
時序即將進入11月，不過台灣南邊的熱帶系統依然活躍，氣象粉專形容是「颱風季延長賽」，並表示下周起西北太平洋菲律賓至關島之間，預估會有2個颱風接力生成，目前路徑變數仍相當大，應持觀察；不過值得注意的是，秋季的熱帶系統路徑若穿越菲律賓，都要留意是否與東北季風產生共伴效應。中時新聞網 ・ 22 小時前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今晚低溫恐探17度！專家曝「新颱風侵台機率」：2關鍵要再觀察
東北季風再度增強，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今（31）日北台灣再度轉涼，今晚到明晨最低溫將來到17度。至於菲律賓東南方熱帶擾動近日有機會增強為颱風，雖直接威脅台灣機率低，但仍可繼續觀察其進到南海的變化及外圍水氣是否往北擴。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
周末低溫19℃！這天起雨區擴大「北台灣整天濕涼」
【陳靜文／綜合報導】今(31)日又一波「東北季風」南下，所幸冷空氣不強，氣溫降幅不大，北部低溫20℃、中南21℃、東部最低19℃！氣象專家吳德榮表示，下週一、二(3、4日)水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前
1週內2波東北季風報到 低溫探20度、這3天雨勢最大
未來一週台灣主要受東北季風影響，北台灣雲量偏多且有降雨，中南部則以晴朗穩定天氣為主！中央氣象署表示，今日東北季風增強，北部、宜蘭與花東氣溫下滑，週日夜間至下週二清晨為這波最涼，低溫下探約20度。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展
今天東北季風減弱，白天短暫回溫，但晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，下周一起雨區再擴...聯合新聞網 ・ 1 天前
入秋最強東北季風！北部溫度驟降轉濕涼 今晚低溫下探18度
[Newtalk新聞] 昨(30)天短暫回溫一天後，今(31)天溫度立即驟降，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，今天受到東北季風再度增強，及鋒面通過影響，北部溫度驟降轉濕涼，今晚至明晨，最低溫有機會來到18度，是今年入秋以來降溫最大的一波，目前評估這波冷空氣將會持續至11月7日或8日才會逐漸減弱。 「林老師氣象站」指出，今日受東北季風再度增強及鋒面通過影響，環境水氣增多，大氣不穩定度增大，降雨區域也跟著擴大，新竹以北、基隆及東半部地區都會有明顯雨勢；至於中南部地區仍然是維持多雲到晴、午後有雨的穩定天氣。目前評估，這波東北季風影響，要持續到11月7日或8日才會逐漸減弱。 另外，在氣溫變化部份，新竹以北、基隆及宜蘭地區的降溫將會是最為顯著，是今年入秋以來降溫最大的一波冷空氣，今晚至明晨，最低溫有機會來到攝氏18或19度，全天都有涼意；而中南部地區雖然白天氣溫還是蠻高的，但日夜溫差增大，仍需留意天氣變化，沿海空曠地區、離島要留意強勁陣風，風浪也會變大。查看原文更多Newtalk新聞報導部分旅客以「手檢站沒法源」拒檢！陳駿季：將修法強制開箱查驗終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣新頭殼 ・ 20 小時前
東北季風發威略降溫！下週一入夜又變天 恐有颱風生成
今（1日）受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，下週一（3日）晚間又要變天，水氣增多，北海岸降雨機率提高。中天新聞網 ・ 2 小時前
一波濕冷來了！北部下週迎連3天雨彈 週日夜恐探19°C
氣象署指出，本週末至下週四都會持續受到東北季風影響，其中下週二雖風勢稍緩，但因水氣充足仍會持續降雨，氣溫回升不明顯；下週三後東北季風再度增強，濕涼體感將延續至下週四。直到下週五東北季風減弱、東風轉強，天氣才有望稍稍回穩。降雨方面，今天鋒面通過後，東北季風...CTWANT ・ 13 小時前
明天天氣偏涼北部氣溫降至21℃ 大台北山區、宜蘭防局部降雨
中央氣象署表示，今天東北季風增強，北台灣氣溫逐漸下降，明天預計降至攝氏21、20度左右，11月2日有機會出現局部19度低溫。降雨方面，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等地區有局部降雨，11月3日至5日水氣增加，降雨範圍將擴大到桃園以北及北部地區。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
東北季風接力轉涼！下週一晚變天轉雨 恐有颱風「這時」生成對台影響曝
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（1）日晨至2日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
東北季風再發威！周末低溫下探19度 11/3起又濕涼
今（31日）鋒面通過東北季風增強，北東局部雨。氣象專家吳德榮表示，下週一、二水氣增多，雨勢擴大，北台整天濕涼。中天新聞網 ・ 1 天前
日夜溫差大！東北迎風面有短暫雨 氣溫「溜滑梯」下探20度
即時中心／林耿郁報導今（1）天受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。民視 ・ 3 小時前
今東北季風增強！2大地區再變天「雨最多」 週末降溫1圖看懂
今（31）日鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣再度轉涼。中央氣象署提醒，週末北台灣天氣涼，其他地區則是早晚亦涼，民眾需留意氣溫變化，適時添加衣物，而沿海空曠地區、離島風力強，海濱浪大，若要到海邊活動，請注意安全。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
向大熱天說再見！氣象署指「氣溫將持續轉涼」 近期最低溫地區曝
即時中心／高睿鴻報導近期天氣逐漸轉涼，終於不再像前陣子炎熱得令人難受，氣象署預報員葉致均今（31）日說明，受東北季風影響，多地溫度將持續下滑；尤其從11月2日（週日）至4日的晚上，北部、宜蘭地區可能都會出現20度上下的氣溫。其他地方也落落在22至24度；即便是高溫期間，北部、宜蘭等地也不超過25度。但中南部地區，還是有機會出現30度的高溫，偶爾會出現較溫暖的狀況。降雨方面，葉致均則說，這週天氣主要受到東北季風吹襲，因此北台灣地區雲量偏多、時常會有降雨情況；反觀中南部，天氣相對晴朗穩定，但日夜溫差會較大。以當前的狀況來看，他表示，雨量分布圖主要聚集於基隆北海岸、北部山區；另外，宜蘭、花蓮沿海也有類似情況。氣象署預報員葉致均今（31）日說明未來數日天氣狀況。（圖／民視新聞）由於鋒面系統正在經過，所以葉致均說，北部山區有較明顯的降水回波，但之後的雨量會逐漸趨緩。反倒是花東地區，降雨的情況可能在短期內，還是會相當明顯。但至於未來一週的天氣型態，他表示，因為都是繼續受到東北風影響，所以還是以桃園以北、東半部地區，會持續出現短暫降雨的情形。至於中南部山區，葉致均則說，要稍微留意午後雷陣雨的可能性。11月3日至5日期間，他則提到，屆時會有華南水氣逐漸東移，因此降雨量會有稍微增加的趨勢；北部、東部、中南部山區，可能都會出現降雨。至於其他地方，像中南部地區、以及外島的澎湖跟金門，則是以雲量偏多的狀況為主。至於11月6日以後，葉致均表示，整體水氣將逐步漸少、又會回到僅有迎風面可能降雨的天氣型態。至於氣溫感受，他說明，北部、東南部地區未來幾日的天氣，應該都是偏涼的狀況；中南部地區感受較不明顯，白天仍可能出現30度高溫，但日夜溫差可能會更大，民眾仍需留意。原文出處：快新聞／向大熱天說再見！氣象署指「氣溫將持續轉涼」 近期最低溫地區曝 更多民視新聞報導挨轟「禿頭戴髮片」氣炸了！ 黃國昌狂撥「烏黑秀髮」求記者鑑定送死別人去？以色列20萬極端教徒上街示威 要求續享「免當兵」特權立院三讀通過「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」 經費上限300億民視影音 ・ 21 小時前
週末入秋以來最冷！北台灣首度叩關1字頭
氣象署指出，今日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部及東部天氣轉涼；清晨基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，東北部、東部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，白天起基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星...CTWANT ・ 23 小時前
下週恐有2個颱風 日本氣象廳：熱帶低壓醞釀中
下週恐有2個颱風 日本氣象廳：熱帶低壓醞釀中EBC東森新聞 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週六 (11/01) 東北季風增強，週末迎風面短暫陣雨溫度較偏涼
明天天氣如何？ 明後天週末假期(01-02日)一直到下週一(03日)都是持續受到這波東北季風的影響，預報資料看起來因為空氣較乾，因此降雨量不多，仍是集中在迎風面地區上，包括基隆北海岸、東北角、宜蘭到花東、恆春半島一帶雲量較多、較厚，並有局部短暫陣雨機會，南投以南山區則是中午過後仍有些熱力的雲層發展帶來局部降雨的預報訊號，其他地方則是多雲到晴的天氣，尤其中南部平地應該是相當穩定的天氣型態，整體適合安排旅遊活動。溫度方面則是北台灣一整天都偏涼，其他地方日夜溫差變化較大的型態。自苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫維持在23-25度左右，雲層較厚或風力較大的地方可能會更低一些，花東地區高溫則是在26-28度，自台中往南到高屏地區因為白天仍有陽光，高溫仍有機會接近或來到30度以上，越往南溫度升得越高。夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區的低溫持續有機會降到17-19度，都市地區低溫則在19-21度之間，花東空曠地區也會降到19-21度，都市地區低溫21-23度，南部稍微再高一些，空曠地區低溫20-22度，都市地區低溫22-24度。中部往南的日夜溫差變化的確是比較大，早出晚歸的朋友要多加留意。自北海岸往南到西半部沿海、東南部到恆春半島沿海、以及各外島地區都持續有6-8級強陣風出現的機會，強風的情況也要注意，海邊風浪甚大，要留意安全。 下週二、週三(04-05日)東北季風稍減弱，但是隨著中高層短波槽東移，將有華南雲雨帶水氣伴隨向東移出，可能為北部、東半部帶來降雨增多的情況，甚至中部地區都有局部降雨的機會，快一點的話，下週三晚間東北季風就會再度增強，華南東移的水氣逐漸離開，降雨範圍會慢慢又往迎風面的地形上縮減，雨量也會減少。溫度方面變化不大，雖然東北季風稍減弱，但是因為降雨增多，北台灣白天的高溫回升不易，後續東北季風很快又再增強，因此北台灣溫度偏涼的情況應該會再持續一陣子，其他地方維持日夜溫差變化較大的型態。 未來幾天還可以留意一下菲律賓東南方熱帶擾動發展的情況，雖然預報仍在變動，但是大趨勢來看有機會在下週靠近菲律賓，然後逐漸經過菲律賓上空後往南海移動，未來有發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風的可能性，直接威脅台灣的機會偏低，但是進入南海後的變化以及外圍水氣有沒有可能往北擴展影響台灣都值得觀察。如果移動的緯度持續偏低離台灣較遠、或是系統發展的範圍不大的話，外圍水氣不一定就會對台灣的天氣有所影響，在預報趨勢明確之前，暫時只需要繼續觀察就好，先不必太過擔心。 以上氣象由天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 18 小時前
北台灣周末涼爽「3地區有雨濕冷」 下周再迎東北季風「雨勢擴大」
隨著東北季風增強，今（1）天迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，清晨和深夜非常涼爽，桃園以南地區則為多雲到晴，高溫仍超過30度，南北溫差大，預計下周再迎一波東北季風；另外，氣象專家林得台視新聞網 ・ 2 小時前