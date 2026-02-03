快訊》涉性騷擾爭議 毛嘉慶宣布退出民眾黨中壢區議員初選

媒體人毛嘉慶投入民眾黨桃園市中壢區議員初選，遭爆涉性騷擾民眾黨女黨工。 圖：翻攝毛嘉慶臉書

民眾黨傳出爆發性騷擾事件，媒體人毛嘉慶加入民眾黨並爭取參選桃園市中壢選區議員提名，但近日遭同選區對手、前社發部主任張清俊具名檢舉，指控毛涉性騷擾黨內女性、民眾黨西屯區議員參選人劉芩妤。民眾黨中評會今（3日）表示，收到本案當事人提供新事證，有深入調查必要，並宣布決議請選決會暫停該選區初選民調。毛嘉慶稍早透過臉書發文宣布「退出中壢區議員初選」。

毛嘉慶透過臉書發文指出，「曾參殺人，何況小毛？」他說，做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是他不對，直接跟他說，他會誠摯道歉。

毛嘉慶稱，「但是，我沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，我不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對我的家人造成傷害。」

「我在此宣布，退出中壢區議員初選」毛嘉慶說，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。

毛嘉慶日前遭媒體報導，他在入黨前曾性騷擾同黨女黨工，甚至脫口邀「開房間」，而被譽為「小草女神」的「咪咪」劉芩妤近日受訪證實她是被害人，坦言「確實覺得不舒服」，但她也質疑真正保護受害者是尊重當事人的意願與隱私，而非試圖將他人的傷痛轉化為自己的力量；因具名檢舉的人，正是要與毛嘉慶進行中壢選區議員初選民調的張清俊。張清俊則說，做為信奉民眾黨理念的一份子，有義務在知悉不當行徑之時，以內部舉報方式向黨內高層示警，並指「如今，黨內機關自失立場，已不值得信任」。

