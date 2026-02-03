快訊／涉性騷疑雲！毛嘉慶宣布退民眾黨議員初選 喊：曾參殺人

毛嘉慶涉性騷疑雲，宣布退出黨內初選。（翻攝自毛嘉慶臉書）

媒體人毛嘉慶有意爭取民眾黨桃園市中壢議員提名，近日遭同黨對手檢舉對女黨工性騷，事件越演越烈，民眾黨中評會今（3日）決議要求選舉決策委員會即刻暫停該選區的初選民意調查，而稍早毛嘉慶宣布退出初選，稱「曾參殺人，何況小毛？」。

毛嘉慶下午以「曾參殺人，何況小毛？」為題發文，稱他做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是他不對，直接跟他說，他就會誠摯道歉。

毛嘉慶說，「但是我沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，我不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對我的家人造成傷害。」

毛嘉慶也宣布退出中壢區議員初選，嘆說原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，「現在這個氛圍，已經不存在了」。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

