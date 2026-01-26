快訊／涉掏空台鹽綠能4億元！ 前董座陳啟昱被押1年多獲1200萬交保
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導
遭到指控涉嫌台鹽綠能公司經營舞弊、掏空達4億元的前台鹽公司董事長陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌以及鴻暉公司負責人蘇俊仁等3人先前遭裁定續押至1月28日，3名被告日前向台南地院聲請交保，合議庭今（26）日審理後，裁定陳啟昱以新台幣1200萬元交保，蘇坤煌與蘇俊仁則各以700萬元交保，3人限制居住、出境出海並科技監控，同時諭知陳啟昱等3人禁止與證人接觸或有任何騷擾行為。
據悉，蘇坤煌與蘇俊仁今日下午已完成完成交保程序；陳啟昱因交保金額較高，家屬表示將於明（27）日上午到台南地院辦理交保。
陳啟昱從113年11月25日到案後，到去年9月23日被裁准600萬元交保，蘇坤煌、蘇俊仁各以400萬元交保，但檢方抗告成功，3人獲釋2天後均再次被裁定羈押，直到今日重獲交保。
