快訊／涉掏空台鹽綠能4億！陳啓昱籌到1200萬交保了 想過年仍有1變數

記者林昱孜／台南報導

台鹽綠能光電弊案，台鹽綠能前董事長陳啓昱等3人聲請具保停押，台南地方法院裁定陳啓昱以1200萬元交保，蘇坤煌、蘇俊仁則各具保700萬元，3人都應以科技設備監控、限制住居及出境、出海。今（27）日陳啓昱完成交保程序，若南檢未提抗告，可望在外過農曆新年。

陳啟昱家人順利籌到1200萬保金，弟弟在律師的陪同下，於27日中午11時許完成交保程序，待陳啟昱裝設完科技監控設備後，於下午1時許步出台南地方法院，面對記者詢問皆不發一語快步上車離開。

陳啟昱籌到1200萬保金，可望在外過農曆新年，但仍有變數。（圖／翻攝畫面）

陳啟昱於去年9月裁定600萬交保，重獲自由僅29小時，南檢抗更成功延長羈押；關押4個月，此次續押期至1月28日，陳啟昱與律師主張，證人幾乎已經交互詰問完畢，持續收押在看守所影響其防禦權行使等原因申請交保。

合議庭裁定以1200萬元交保，陳啓昱重獲自由，只是能不能在外頭過農曆新年仍有變數，若南檢提出抗告，台南高分院受理後，是否更裁，才能確定。



