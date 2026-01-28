快訊／涉收受統一教賄賂 南韓前總統夫人金建希一審遭判1年8個月

南韓第一夫人金建希涉及收賄，一審判處有期徒刑1年8個月。（翻攝自X）

南韓深受矚目的金建希弊案於今（28日）迎來重大的一審判決。首爾中央地方法院刑事合議第27庭審判長禹仁成宣判，認定金建希涉及接受「統一教」請託並收受金錢的指控屬實，依違反《特定犯罪加重處罰法》之斡旋收賄罪，判處其有期徒刑1年8個月，並須追繳不法所得1,281萬5千韓元（約合新台幣28.1萬元）。

《韓聯社》報導，此次判決結果與檢方預期出現巨大落差。由閔衆基（音譯）率領的特別檢察官團隊，在上月的結案開庭中，曾對金建希具體求處高達15年的有期徒刑、追繳20億韓元罰金及9億4,800多萬韓元的不法所得。然而，法院最終僅就3項主要指控中的1項認定有罪，刑度也大幅低於檢方求刑。

廣告 廣告

在有罪判決部分，法院認定金建希於2022年4月至7月間，與建真法師全成培共謀，接受統一教方面針對教團支援之請託，並收受價值約8千萬韓元的金錢與物品。合議庭在判決書中嚴厲斥責被告「將自身地位誤用為追求私利的手段」，並指出金建希面對與請託相關的高價奢侈品時，「未能拒絕而予以收受，只顧著裝飾自己」。由於涉案的高價物品已無法沒收，法院因此裁定追徵相當於該物品價額的金額。

然而，針對金建希所涉另外2起重大案件，法院則全數宣判無罪。關於其涉嫌於2010年至2012年間參與德意志汽車股價操縱並獲利8億1千萬韓元的《資本市場法》違法指控，以及涉嫌於2021年至2022年間與尹前總統共謀，無償收受明泰均提供價值2億7千萬韓元民調結果的《政治資金法》違法指控，法官均認為證據不足或不構成犯罪。

金建希於去年8月因上述多項嫌疑遭羈押起訴，案件審理期間一直是南韓社會的輿論焦點。今日宣判時，首爾車站大廳湧現大批民眾駐足，緊盯新聞快報螢幕，關注這位前第一夫人的司法命運。雖然躲過了股價操縱與政治獻金的重罪指控，但因收受宗教團體賄賂而遭判實刑，仍為南韓政壇投下了一顆震撼彈。

更多鏡週刊報導

俄兵穿「隱形斗篷」扮企鵝慘遭轟飛 內部殘忍虐兵倒吊畫面曝光

外媒爆北京開綠燈！輝達H200首批獲准進口 優先供貨3大網路巨頭

健檢2小時被緊急通知！ 百萬網紅DK曝老婆疑似長惡性腫塊