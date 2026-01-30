快訊／涉毒遭函送法辦 《派遣女醫X》米倉涼子獲不起訴處分

去年10月週刊雜誌的爆料，指出關東信越厚生局麻藥取締部曾於去年8月底前往米倉涼子位於東京都內的住宅進行搜查。（翻攝自米倉涼子IG）

針對日本國民女星米倉涼子涉嫌違反《麻醉藥品與精神藥物管制法》一案，東京地檢署於今（30日）正式做出不起訴處分，宣告這場備受藝能界與社會矚目的司法調查暫告一段落。

綜合日媒報導，此案源於去年10月週刊雜誌的爆料，指出關東信越厚生局麻藥取締部曾於去年8月底前往米倉涼子位於東京都內的住宅進行搜查。隨後，米倉涼子於去年12月透過官方網站發表聲明，首度證實住家遭到搜查的事實，並表示為了配合司法調查、維持搜查程序的公正性，在與律師商討後選擇對外保持沉默。

儘管麻藥取締部於今年1月20日將米倉涼子以涉嫌違反《麻醉藥品與精神藥物管制法》函送法辦，但東京地檢署在審酌相關證供後，於今日決定不予起訴。

50歲的米倉涼子以《派遣女醫X》系列奠定其國民演員地位，在調查期間，她曾向外界喊話，強調自己「心身狀況並無問題」，並對始終支持她的支持者表達感激之情。隨著不起訴處分的定案，米倉涼子預計將回歸演藝初衷，逐步恢復正常的演藝活動與工作。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

