快訊》涉貪二審大逆轉改判6個月 高虹安：依法儘速完成復職、回市長崗位

新竹市長高虹安遭控在立委任內涉詐領助理費，二審今日宣判，全案大逆轉，改判涉貪無罪，僅依使公務員登載不實罪，處6月徒刑，得易科罰金。 圖：張良一 / 攝（資料照）

遭停職的新竹市長高虹安於任職立委期間涉詐領助理費案，去年7月26日一審遭重判7年4月徒刑，高院今（16日）改判高貪污案為無罪，僅依使公務員登載不實罪，處6月徒刑，得易科罰金。高虹安回應，尊重並感謝合議庭就事實做出判斷，她將依法儘速完成復職，回到市長崗位。

針對今天高院判決結果，高虹安表示，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

高虹安強調，她將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

高虹安也說，感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。「未來，我會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。」

