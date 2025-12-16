快訊／涉貪案大逆轉！高虹安首度發聲

高虹安。（圖／東森新聞）





停職中的新竹市長高虹安，因涉嫌詐領助理費案，一審被判7年4個月，褫奪公權四年，二審於今（16）天宣判，並以高虹安「使公務人員登載不實罪」為由，判6個月，可易科罰金18萬。原先一審所認定的貪污罪部分則改判無罪。判決結果一出，高虹安也做出回應，並表示自己將堅決並快速完成復職計劃。

高虹安回應，她很尊重並感謝合議庭就事實所作出的判決，並表示之後會依處罰中涉及的其他法律認定，將待收到文件後再行答覆。高虹安直言，未來將將堅決並快速完成復職計劃，並回到工作崗位，同時也會「承擔居民所託付的責任，把全部心力放在城市建設和居民福祉上」。

檢方表示，高虹安自2020年2月27日至同年12月31日擔任立法委員期間，疑似虛報助理公費補助薪資及加班費，累計金額達62萬餘元。扣除實際用於公務、私聘助理及獎金後，檢方認定不法所得約46萬餘元。基於此案，高虹安及其他4名相關人士於2023年8月遭檢方依《貪污治罪條例》公務員利用職務上機會詐取財物罪提起公訴。

一審認定，高虹安詐得金額約11萬餘元，並依《貪污治罪條例》公務員利用職務上機會詐取財物罪判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。後續案件上訴，由高等法院審理，後續二審結果出爐，依公務人員登載不實罪為由，判處她6個月有期徒刑，得易科罰金18萬，原先一審所認定的貪污罪部分則改判無罪。

高虹安回應全文：

針對今日的判決結果，高院合議庭已明確認定，我在相關案件中並無貪污行為，對此我表示尊重並感謝合議庭就事實所作出的判決。



因此處罰中涉及的其他法律認定，將待收到處罰書後再行答覆。



我將堅決並快速完成復職計劃，回到領導的工作崗位，承擔居民所託付的責任，把全部心力放在城市建設和居民福祉上。

