快訊／涉違反《國安法》！林宸佑在內 共6人收押禁見

檢調偵辦海軍陸戰隊洩密案，發現綽號「馬德」的中天電視記者林宸佑涉入其中，今（17）日上午指揮高雄市調查處北上搜索林宸佑租屋處，偵訊後聲押獲准。本案除了林宸佑外，還有9名現、退役軍人遭搜索，目前共6人遭到羈押。

整起海軍陸戰隊洩密案，一名陳姓中士因缺錢花用，自去年1月起結識暱稱「吉祥」的中國人士，並在收受20萬元報酬後，拍攝手持五星旗、表達效忠中國大陸的投共影片。據了解，「吉祥」正是林宸佑本人，偽裝成陸籍人士給予報酬。

陳男隨後多次利用職務之便，翻拍包括AAV型兩棲突擊車性能、保養紀錄及漢光演習無人機回報格式等軍事機密文件，傳送給中方人員。此外，陳男更曾洩露總統秘密視察左營營區的消息，藉此換取賄賂。

檢方經過數月的縝密監控，包含埋伏跟監及掌握特定金流，林宸佑疑似收受中國大陸財物。辦案人員昨日北上至林宸佑位於台北的租屋處進行搜索，隨即將其帶回高雄辦理。目前檢調正針對其詳細的資金往來流向及具體事證進行進一步釐清，並深入調查其是否利用媒體從業人員身分執行特定任務。

橋頭地院今先訊問包含林宸佑的3名被告，在下午4點半左右，以囚車載送方式解還橋頭地檢署，包括另外3名被告，共6人將送往看守所羈押禁見。而橋頭地院對於羈押理由，因涉及偵查不公開，暫不對外說明。

