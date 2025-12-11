快訊／涉黃國昌偷拍集團首度被約談 狗仔頭林玉偉、前中央社記者謝幸恩均請回

前中央社記者謝幸恩涉黃國昌偷拍集團首度被約談。（鏡報林煒凱攝）

中央社前記者謝幸恩涉擔任民眾黨主席黃國昌麾下狗仔及化名「蕭依依」在外兼職採訪發稿，除遭中央社記2大過處分，檢調在今（11）日首度以被告身份約談她到案，另外，執行跟監調度任務的狗仔頭林玉偉也被傳訊，就在稍早，2人均已請回。

謝幸恩先前遭踢爆出1人分飾2角採訪，並且把黃國昌搜集來的揭弊資量撰稿提供給《菱傳媒》，事件爆發後，她雖然已經主動請辭，不過《中央社》已提告背信及侵害名譽。

檢調今天首度以被告身份約談謝幸恩到案，除了她之外，狗仔頭林玉偉等人也是今天被傳訊。稍早最新消息，林玉偉約於21時30分被請回，而謝幸恩則是在22時40分被請回。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

