快訊／涉黃國昌偷拍集團 前中央社記者謝幸恩遭約談移送北檢

中央社前記者謝幸恩涉擔任黃國昌麾下狗仔跟拍政敵，今（11日）遭檢調以「被告」身分約談。圖為現場畫面。（鏡報林煒凱攝）

中央社前記者謝幸恩涉擔任民眾黨主席黃國昌麾下狗仔及化名「蕭依依」在外兼職採訪發稿，除遭中央社記2大過處分，檢調今天也首度以被告身份約談她到案，另位執行跟監調度任務的狗仔頭林玉偉也一併被傳訊，檢方正複訊中。

謝幸恩遭踢爆出她一人分飾兩角採訪，並將黃國昌搜集來的揭弊資量撰稿提供給《菱傳媒》，謝幸恩雖主動發聲明請辭，但《中央社》已提告背信及侵害名譽。

謝幸恩遭檢調約談，戴著口罩不發一語。（鏡報林煒凱攝）

黃國昌在謝幸恩請辭後，曾公開大讚謝幸恩是優秀的記者，還提及二人互動，由於黃國昌利用人頭李麗娟成立凱思國際豢養狗仔跟拍政敵，加上拿錢辦事涉及收賄，根據本刊掌握相關狗仔對話，顯示黃國昌是凱思實質負責人。

除了謝幸恩被約談，另外曾跟拍民進黨立委王義川的4名狗仔也先後被北檢傳喚，其中狗仔頭林玉偉則是在今天首度被傳訊，可見檢調由外而內，逐步收網追查，黃國昌遭約談已指日可待。

