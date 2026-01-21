快訊／涉「12·3內亂」核心重罪 南韓前總理韓悳洙一審重判23年當庭收押

法官以有湮滅證據之虞為由，裁定將韓悳洙當庭收押。（翻攝自한덕수臉書）

南韓首爾中央地方法院刑事合議第33庭今（21日）宣判，前國務總理韓悳洙因涉嫌在「12·3內亂」事件中從事重要任務，一審被判處有期徒刑23年。法官在宣判後隨即進行訊問，以有湮滅證據之虞為由，裁定將韓悳洙當庭收押，這也是南韓憲政史上首度有前任國務總理在法庭上遭到收押。

《韓聯社》報導，合議庭在判決中將2024年12月3日的緊急戒嚴宣布及佈告令定性為「12·3內亂」，並認定韓悳洙的罪行重大。法官嚴厲斥責，韓悳洙身為國務總理，本應負有維護憲法、制衡總統濫權的義務，但他不僅未阻止非法的戒嚴宣布，反而因誤判內亂可能得逞，選擇背棄職責並參與其中。法院指出，此舉險些讓大韓民國重回獨裁泥淖，嚴重踐踏國民的基本權與自由民主秩序，造成社會難以抹滅的創傷。

值得注意的是，特別檢察組原以「幫助內亂首謀」罪名起訴並求刑15年，但合議庭在審理過程中指出，內亂罪屬「必要共犯」，不適用刑法一般幫助犯的規定，因此要求檢方變更起訴內容。最終法院認定韓悳洙並非單純的幫助犯，而是「從事內亂重要任務」的主犯，因此判處比檢方求刑更重的23年刑期。

除了內亂罪責，韓悳洙還涉及事後掩蓋真相。判決指出，在緊急戒嚴解除後，為了彌補最初戒嚴宣布文的法律瑕疵，他曾夥同前總統尹錫悅及前國防部長金龍顯，簽署由總統室官員撰寫的虛假事後宣布文並予以銷毀，企圖偽造程序合法的假象。此外，他也被認定在去年2月的憲法法院總統彈劾審判中作偽證，謊稱不知曉戒嚴宣布文，罪證確鑿。

