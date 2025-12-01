快訊／淡水人不用再搶貓砂了！台水48小時拚搶修 保證供水時間曝光

財經中心／李宜樺報導

台水宣布，淡水及高地區將於12月2日凌晨全面恢復供水，受影響戶水費將自動扣減。（圖／翻攝自Google Map）

新北淡水關渡橋旁的自來水輸水幹管日前因新北市府工程誤損造成破裂，導致部分地區停水多日，引發居民不滿。台水公司今（1）日下午正式宣布，經日夜搶修，破裂的1000毫米送水幹管，已於11月30日下午5點全面修復，並逐步恢復供水，預計在明（2）日凌晨2點，就可以全面恢復供水。

搶修難度高 地下8公央深施工艱鉅



台水新聞稿指出，這次事故肇因主要來自於新北市政府新建工程處委外廠商施工誤挖，導致位於淡水關渡橋旁的主要輪水幹管破裂。由於該段管線深埋於地下8公尺且破損點位於接頭處，修復難度極高。自11月28日凌晨起，台水啟動緊急應變機制，動員日夜搶修，並克服坍方與地下水滲入等困難，在多次撤離與重進場施工後，終於於11月30日下午完成修復。

逐步復水 預定12月2日全面供水



台水說明，目前復水作業已啟動，為避免爆管風險，正進行管線內氣體排放與水壓穩定測試。部分末端與高地區因加壓作業需時，預計將在12月2日凌晨2時全面恢復供水，提醒民眾可先暫緩大量用水。

水費自動扣減 用戶無須申請



針對受影響用戶，台水也承諾依照營業章程主動扣減水費。停水超過1日者，當月基本費將依比例扣減；超過3日者，除基本費外，另按停水天數再扣減相應用水費，民眾無需申請即可享有減免。

台水致歉 開放1910客服專線



台水公司對民眾造成不便深表歉意，感謝用戶體諒與配合，並提醒若仍有供水異常或扣減問題，可撥打1910客服專線洽詢。

