快訊/淡水停水補償開放線上填單 受理時間延長至12/10

淡北道路施工，鑽破自來水管，導致淡水地區停水三天，台水在搶修過後於2日清晨確認完全復水。停水期間，台灣自來水公司提供水費減免，新北市政府也協調淡北道路施工廠商啟動補償機制，民眾拿購買水或水塔馬達空轉修繕費用憑證，可以透過線上表單申請，或直接前往淡水區公所申請，收件時間延長至12月10日。

淡北道路工程鑽破自來水管，導致淡水地區無水可用三天。（資料照／中天新聞）

新北市府表示，請這段期間停水民眾提供購買水或水塔馬達空轉修繕費用憑證，透過線上表單申請，或可直接前往淡水區公所專責窗口，收件時間延長至12/10（三）。

新北市府提出停水補償機制。（圖／新北市府）

考量地區持續發展及未來規劃，新北市副市長朱惕之表示，淡水地區自來水備援系統有提升必要，目前此區配水池僅3.5萬噸，明顯不足，市府已向台水提出建議，應增設5萬噸以上配水池。

補償申請表單。（圖／新北市政府）

朱惕之進一步指出，淡水地區輸水幹管目前僅兩條，因此市府同步建議台水，應評估於淡北道路範圍內增設備援輸水幹管可行性。

