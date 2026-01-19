快訊／淡水死亡車禍！男騎士遭左轉女駕駛猛撞「車爛頭破人倒地」慘死

社會中心／台北報導

簡姓男子騎乘的機車遭受強大的撞擊後，車身幾乎全碎。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區19日深夜發生一起死亡車禍，一輛由陳姓女子（24歲）駕駛的自小客沿民權路往台北方向行駛，準備左轉自強路時撞上一輛直行中，由簡姓男子（25歲）騎乘的機車，強烈的撞擊力道當場將簡男撞飛，當場重傷倒地不起，消防局趕抵現場緊急將簡男送醫後，仍在晚間11點55分宣告不治，詳細車禍原因待釐清。

簡男雖有戴安全帽，但強大的撞擊力道仍造成頭部重創，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

淡水分局指出，警方於19日晚間10點55分接獲報案，指出在民權路與自強路口發生嚴重車禍，員警獲報趕抵後，初步了解為陳姓女子駕駛自小客車，沿民權路往台北方向行駛，準備左轉自強路時，與對向往淡水方向直行，由25歲簡姓男子所騎乘的機車發生碰撞。

車禍現場留下機車碎片及大片血跡，讓人怵目驚心。（圖／翻攝畫面）

警方隨後協助簡姓男子送醫急救，但由於頭部嚴重受創，仍於晚間11點55分宣告不治，現場無人酒駕，毒駕，訊後依過失致死罪嫌將陳女送辦。

