快訊／深夜地牛翻身！台南七股規模 3.7 極淺層地震 最大震度 3 級

生活中心／程正邦報導

深夜地牛翻身！台南七股規模 3.7 極淺層地震，最大震度 3 級。(圖/中央氣象署)

就在 2026 年 1 月的最後一刻，台南地區發生有感地震。根據中央氣象署最新的小區域地震報告，昨日（1 月 31 日）深夜 23 時 55 分，台南市七股區發生芮氏規模 3.7 的有感地震，由於地震深度僅 9.3 公里，屬於極淺層地震，不少南台灣民眾在睡夢中感受到明顯晃動。

地震細節與位置

根據氣象署觀測網即時資料顯示：

* 發震時間： 2026 年 1 月 31 日 23:55:21

* 震央位置： 北緯 23.13 度，東經 120.11 度，即在台南市政府北北西方 17.2 公里處（台南市七股區）。

* 地震深度： 9.3 公里。

各地震度分布情況

本次地震以台南本地震感最為明顯，其中佳里區首當其衝，感受到的震度最大。

* 台南市地區：最大震度 3 級

* 佳里：3 級

* 善化：2 級

* 永康、台南市、新化：1 級

* 雲林縣地區：最大震度 1 級

* 四湖：1 級

專家提醒：注意極淺層地震體感

由於本次地震深度不足 10 公里，震波傳遞至地表時體感較為直接。氣象署表示，這類規模 3.7 的地震屬於小區域有感地震，通常不會造成重大災情，但民眾在深夜遇震仍需保持冷靜，注意是否有家具傾倒或物品掉落。

截至發稿為止，南台灣尚未接獲相關災損通報。氣象署將持續監測該區域是否有後續餘震發生。

