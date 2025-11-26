快訊／深夜地牛翻身！花蓮外海規模4.8地震 13縣市有感搖一下
深夜地牛翻身！中央氣象署地震測報中心深夜公布，台灣東部海域稍早發生一起規模4.8的有感地震，多地民眾回報「突然一震」；這起淺層地震以花蓮、宜蘭震度最明顯。
規模4.8！震央在花蓮外海 屬淺層地震
據中央氣象署資料顯示，地震發生於今晚（26日）11點12分，震央位於花蓮縣政府東北方約34公里處海域，地震深度34.6公里，屬於淺層地震類型，地震規模為芮氏4.8。
哪些地方震度最高？
氣象署觀測資料顯示，此次地震的最大震度4級，出現在：花蓮縣太魯閣、宜蘭縣南澳。
其他地區震度分布如下：
震度2級： 南投縣、台中市
震度1級： 桃園市、新北市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、雲林縣、台北市、嘉義市
