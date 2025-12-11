快訊／深夜地牛翻身！22：49高雄規模4.7地震 9縣市有感
記者蔣季容／台北報導
深夜地牛翻身！中央氣象署表示，今（11）日22時49分發生芮氏規模4.7地震，震央即在高雄市政府北北東方 71.1 公里 ，位於高雄市甲仙區，地震深度8公里，最大震度4級。
各地震度級
嘉義縣地區最大震度 4級
高雄市地區最大震度 4級
台南市地區最大震度 4級
嘉義市地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
花蓮縣地區最大震度 2級
台東縣地區最大震度 2級
屏東縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
