快訊》深夜強震全台狂搖！東部海域規模7.0 地震APP狂示警「六級」嚇壞網友

台灣27日深夜23時06分左右發生規模7.0強烈地震。 圖:翻攝自中央氣象署

[Newtalk新聞]

台灣27日深夜23時05分，東部海域發生芮氏規模7.0強烈地震，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里海域，震源深度72.8公里。雖屬中深層地震，但因規模大、影響範圍廣，全台幾乎同步感受到明顯搖晃，最大震度達4級，不少民眾在睡夢中被震醒，直呼「整棟都在晃」。

地震發生瞬間，各大社群平台PTT、Threads、Facebook迅速被「地震文」洗版，許多網友形容這次地震體感相當驚人，「上下搖完接左右」、「原本以為是小震，結果越搖越大」，甚至有人直言，這是繼921地震後，少數讓人心跳瞬間漏拍的一次強烈搖晃。

更讓不少民眾驚魂未定的是，地震發生當下，多款地震APP與國家級警報幾乎同時大響，部分APP甚至直接跳出「六級地震」警示，還一度預測地震規模上看7.5，瞬間嚇壞一票網友。有人直言「看到6級真的頭皮發麻」、「警報比地震還可怕」，社群上也出現不少人回憶起921的既視感。

不過，隨著數據逐步修正，根據 中央氣象署 地震觀測網即時資料顯示，此次地震芮氏規模為7.0，全台最大震度為4級。氣象署也說明，部分地震APP顯示的數值屬即時推估結果，僅供快速警示，實際規模與震度仍須以官方正式發布為準。

氣象署指出，這起地震已達災防告警系統（PWS）發送門檻，第一時間針對包括宜蘭、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東，以及花蓮、台東、澎湖、連江、金門等多個縣市發布告警。儘管目前未傳出重大災情，仍不排除後續有餘震發生，提醒民眾提高警覺，留意居家安全。

