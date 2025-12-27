快訊／深夜強震！面板大廠群創緊急發聲：自動停機、首確認人員安全

財經中心／李宜樺報導

群創光電廠區深夜偵測到強震，機台隨即啟動保護性自動停機，確保生產安全。（圖／翻攝自Google Maps）

全台深夜不平靜！今（27）日深夜11時許，地牛突然大翻身，全台各地民眾都能感受到明顯震動。對於高度依賴精密製程的面板產業來說，這場震度達標的地震無疑是一場大考驗。面板大廠群創光電（Innolux）在地震發生第一時間，廠區內隨即傳出警報，機台也因安全機制自動停擺，廠區陷入一陣緊張。

震度達標 機台瞬間停擺

地震發生的那一刻，群創部分廠區的地震感測儀器偵測到震度達標，為了防止精密昂貴的設備受損，廠內自動化生產線立即啟動「保護性自動停機」。原本運作中的輸送帶與機械手臂瞬間靜止，這不僅是為了設備，更是為了避免在強震中發生化學品外洩或更嚴重的工安意外。不少在生產線上的同仁表示，當下搖晃感十分明顯，只能先暫放手中工作，聽從引導避難。

第一優先 確認人員安全

針對這起深夜地震，群創光電隨即對外發表最新回應，強調公司在地震發生第一時間，就已經全面啟動標準應變程序（SOP）。群創指出，現階段所有的處置皆以「確認廠區人員安全」為最高優先原則。經過初步的清點與回報，目前所有廠區內的同仁皆平安，並無受傷受困的消息傳出，這也讓外界與員工家屬暫時鬆了一口氣。

系統全面檢查 力求復工

雖然人員平安，但精密儀器的復原才是接下來的重頭戲。群創表示，目前廠區機台仍處於停機狀態，工程團隊正進一步進行系統性的全面檢查。對於外界最擔心的產能損失與營收影響，群創則保守表示，必須先確認設備沒有偏移或損壞後，才會依序重啟生產線。目前相關技術人員正挑燈夜戰，逐一排查機台參數，確保能在最短時間內恢復正常生產運作。

科技大廠 地震應變神速

其實對於科技產業而言，地震是家常便飯，但每一次的規模與震度都是挑戰。群創此次展現出成熟的應變機制，從停機保護到人員疏散，皆在數分鐘內完成。雖然深夜突如其來的警報讓不少員工餘悸猶存，但這套完善的自動保護系統，確實將潛在的災損降到了最低，也反映出護國產業鏈在災害應變上的紮實訓練。

