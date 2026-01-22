快訊／深夜急凍！6度低溫來了 3縣市「雨彈炸到明天」

記者蔣季容／台北報導

14縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

中央氣象署今（22）日22時30分發布低溫特報，指出強烈大陸冷氣團影響，今晚至明（23）日上午天氣寒冷，苗栗以北及金門地區有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，影響時間為22日晚上至23日上午。

橙色燈號：新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣

黃色燈號：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市

廣告 廣告

另外，中央氣象署也於21時45分發布大雨特報，指出東北風影響，今晚至明日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，影響時間為22日晚上至23日上午。

大雨：基隆北海岸、台北市山區

3縣市大雨特報。（圖／中央氣象署）

更多三立新聞網報導

乳頭「芝麻大傷口」竟是癌症！檢查全正常 醫一切片：頭皮發麻

外食族救星！「這水果」顧肝、護腸道還抗老 營養師：愛吃花生要多吃

全台1500萬人都在吃！「這款藥」誤用恐傷腎、胃出血

最冷時刻6度來了！明白天回溫 下波變天降雨時間出爐

