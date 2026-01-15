快訊／深夜自撞電桿爆頭⋯他倒血泊中氣絕亡！台南28歲騎士身份曝光

記者林昱孜／台南報導

台南28歲騎士自撞電桿，頭部嚴重受創送醫不治，現場血跡斑斑、機車碎片散落一地。（圖／民眾提供）

台南市永康區14日深夜11時許發生死亡車禍，一名男子騎機車行經龍中街巷弄時，因不明原因失控高速自撞路邊電線桿，強大撞擊力導致阮男頭部重創，當場失去生命跡象，經緊急送往奇美醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。警方初步調查不排除酒駕釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。

14日深夜11時36分接獲民眾報案，指出永康區龍中街30巷12號前發生機車自撞事故，台南市消防局隨即派遣救護人車趕抵現場，發現騎士疑似自撞電線桿倒臥血泊中，失去呼吸心跳。

救護人員立即將其送往永康奇美醫院急救，經搶救後仍宣告死亡。據了解，死者為28歲阮姓男子，身份是外籍移工，警方已經聯繫相關人員前來處理後續，將報請檢方相驗釐清確切死因。

