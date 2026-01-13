快訊／混元禪師圓寂！享壽82歲 曾任陳水扁總統府顧問、創辦易經大學

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

混元禪師今（13）日病逝，享壽82歲。唯心聖教稍早對外證實消息，表示混元禪師安詳圓寂、世緣圓滿，遺體已送往南投國姓鄉仙佛寺安置，供信眾弔唁與追思。據了解，混元禪師晚年長期受糖尿病所苦，健康狀況逐漸走下坡。

混元禪師曾任總統府無給職顧問。（圖／陳水扁臉書）

混元禪師本名張益瑞，1944年出生於南投縣，是唯心聖教創教宗主，也是易經大學創辦人，長年致力推廣易經哲學與宗教教育。他斥資近13億元興建唯心大禮堂，因外觀酷似總統府，曾引發社會高度討論，也讓其宗教與社會影響力備受關注。

混元禪師生前曾兩度成功預言陳水扁勝選而聲名大噪，並在陳水扁入主總統府執政後，受聘為總統府無給職顧問。陳水扁後續涉貪入獄時，混元禪師面對外界詢問，曾不滿回應，要求媒體不要「造口業」。

