快訊／清晨買早餐遇劫！中年男騎車失控自撞路樹「頭破血流」命危送醫
記者陳弘逸／台中報導
台中市霧峰區今天（28日）清晨，發生嚴重事故，一名年約40多歲男騎士，不明原因失控偏離道路自撞，騎士頭部還撞到路樹，當場人車倒地失去呼吸心跳，緊急送醫搶救，詳細事故原因，仍待釐清。
這起事故，發生在今天（28日）清晨5時47分，一名年約40多歲男騎士，行經霧峰區環河路一段時，不明原因偏離道路先是擦撞人行道緣石，隨後失控滑行3公尺，頭部撞到路樹，當場頭破血流，人車倒地。
警消獲報到場，機車車頭嚴重毀損，零件及男騎士剛買好的早餐都散落在地上，人已無呼吸心跳，緊急將人送醫；詳細事故原因，仍待釐清。
