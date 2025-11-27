快訊／清晨買早餐遇劫！中年男騎車失控自撞路樹「頭破血流」命危送醫

地方中心／綜合報導酒駕失控連環撞！昨天（25）早上10點多，新竹縣竹北市新庄里有一輛黑色賓士自小客車，突然失控逆向暴衝，先猛力撞上對向貨車，接著再撞擊路邊停放的自小客車，最後整輛車失控撞上電線桿，事後警方到場，發現駕駛竟然大白天酒駕上路，酒測值高達0.87。車子開到半路，突然被三角錐擋住，只見前方一輛黑色賓轎車，硬生生把電線桿給撞倒，引擎蓋彈起、保險桿掉落，車殼碎片噴到旁邊的農田裡，車禍現場一片狼藉，再往前看，居然還有另一輛小貨車也被波及，附近民眾聽到巨響，嚇得出外查看到底發生什麼事。目擊民眾：「我看到已經撞到了，車停路邊電線桿跟電線桿中間，撞到就掉下去了，貨車第一台被撞。」被撞倒的電線桿還橫躺在車禍現場，整根電桿被連根拔起，看看這個慘況就能知道，當時車禍撞擊力道有多大，只不過這條路上，平時車流量也不大，車禍意外是怎麼發生的？失控連環撞！酒駕男失控逆向暴衝 撞貨車、電桿鮮血直流（圖／民視新聞）目擊民眾：「那個駕駛肇事者是逆向過來，才撞到他。」事發在新竹縣竹北市的新庄里，25號早上10點多警方接獲報案，中正西路傳出車禍，根據了解，肇事的36歲楊姓男子，大白天的酒駕，逆向暴衝，先是撞擊對向貨車，隨後又再撞路邊停放的自小客車，最後整輛車失控撞上電線桿，肇事駕駛臉部鮮血直流。失控連環撞！酒駕男失控逆向暴衝 撞貨車、電桿鮮血直流（圖／民視新聞）竹北分局豐田所長謝秉修：「經酒測後確有酒駕之情事，後續依公共危險移送偵辦。」酒駕失控連環撞，喝酒僥倖上路，這次幸運逃過死劫，難保下次能平安度過。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！原文出處：失控連環撞！酒駕男失控逆向暴衝 撞貨車、電桿鮮血直流 更多民視新聞報導我們懷念他！貴州農民竟怒嗆「挖了習近平祖墳」 衝突原因曝光最新／北市公車重大車禍 男捲車底當場斷氣搶救中為了2萬元！萬華分租客狂砍二房東297刀 國民法官判決出爐

