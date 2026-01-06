快訊／減輕家庭經濟支出！ 蔣萬安宣布：台北市營養午餐將全面免費

蔣萬安今日主持市政會議。（台北市府提供）

台北市長蔣萬安今（6）日主持市政會議，他宣布，「台北市營養午餐全面免費，守護下一代的健康起跑線」，另外，他也公布「教育革新3箭」，其中包括導師全面減少一節課，而且提高導師的導師費，全面涵蓋國小、國中以及高中。

台北市營養午餐全面免費！ 減輕家長經濟支出

蔣萬安藉今天市政會議並宣布重要政策，第一，台北市營養午餐全面免費，守護下一代的健康起跑線。首先對於孩子的營養政策，自己始終堅持再苦不能苦孩子，去年成功推動生生喝鮮奶，今年還要進一步升級為生生喝鮮奶3.0，涵蓋國中生，向下照顧到2歲幼兒，讓台北市2到15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給。

蔣萬安說，鮮奶只是第一步，他決定台北的孩子從今年起，午餐免費、營養到位，，全面免費的營養午餐能幫助每一個孩子，確保營養均衡，真正做到「營養午餐、午餐營養」，還能更進一步推動營養教育以及食農教育。

蔣萬安說，透過全面免費，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

教育革新3箭！

蔣萬安指出，第二，教育革新3箭，回歸教學本位，照顧老師的尊嚴。教育是台北的根基，而老師是教育的核心，目前的教學現場，導師的負擔過重、行政雜務纏身，已經嚴重影響教學品質以及師生關係，因此，他宣布：

（一）導師全面減少一節課，而且提高導師的導師費，全面涵蓋國小、國中以及高中。我們要把時間還給老師，減去這一個小時的授課，是為了讓老師有更多餘裕觀察孩子的心情變化，進行深度對話以及班級經營。

（二）全面充實並增加學校專責行政人力，並且調高教師兼任行政工作的獎金。我們要讓行政歸行政，教學歸教學。大幅降低老師的兼任行政負擔，讓老師能專注於備課與課堂，找回投入教職的初衷。

（三）全面增加教師心理諮商時數與次數。老師的心理健康是學生幸福的基礎。在高壓的教學環境中，市政府必須成為老師的依靠。未來服務據點將從原本5區擴大到12個行政區都設置規劃。免費諮商次數也從6到10次提升到8到12次。透過提供完善的支持體系，讓台北的老師們在充滿正能量的狀態下陪伴孩子。

敬老卡功能大升級 打造全台最優質的高齡樂活城市

蔣萬安表示，第三，敬老卡功能大升級，打造全台最優質的高齡樂活城市。台北市民的長壽與健康是我們的驕傲。敬老卡點數的調整不只是金額的增加，更是服務場景的全面擴張。我們從1月2日開始已經開放扣抵聯醫門診掛號費。2月，計程車扣抵點數提高到85點。

蔣萬安提到，7月開始，每個月點數更從480點調升至600點。今年，我們將正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇，希望這張卡不只是敬老卡，而是市民的健康生活卡。透過點數扣抵健檢以及醫療費用，傳遞一個觀念：預防勝於治療，「我們鼓勵長者多出門走走，定期健檢，讓健康老化的實踐走在全台最前端」。

