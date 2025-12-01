快訊／港府改口 大埔火難現場防護網不符防火標準

2025年11月26日，香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」發生大火，鷹架包覆的綠色防護網恐使用非阻燃材料。美聯社



香港大埔的宏福苑大火已造成近150人喪生，可能還有逾百人下落不明。北京與港府官方口徑第一時間咬定是香港特有的竹棚鷹架導致火警迅速蔓延，聲稱產自中國的防護網完全沒有助燃問題，符合標準，並以國安法拘捕要求徹查的民間人士。不過香港政府週一（1日）下午改口稱，進一步查驗發現防護網確有不合標準，將進一步查處。

香港政務司司長陳國基說，警方過去兩日在4幢大廈的棚網採集樣本，4座大廈有7個樣本抗燃測試未達標準。

保安局局長鄧炳強說，先前進行的棚網初步測試顯示符合標準，但與同事、專家的觀察並不一致，於是在8棟樓高中低層採取標本，包括一些難以採取樣本的地方，20個樣本之中有7個樣本不符標準。他相信不合標準的棚網加上發泡膠板，讓火勢短時間擴大。

廉政專員胡英明指出，颱風吹襲後有棚網受損，於是在本地供應商購買棚網替換，然而這些防護網阻燃效能並不合格。他們另外再購買一些合格的防護網，裝在棚腳位置以魚目混珠。

