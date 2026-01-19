快訊／準備變天！3縣市大雨特報 一路下到明晨

記者蔣季容／台北報導

3縣市大雨特報。（示意圖／資料照）

雨彈開炸！中央氣象署今（19）日14時55分發布大雨特報，指出受到東北風影響，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，影響時間為19日下午至20日晨。



大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區

氣象署表示，今日白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北及東北部地區有零星短暫雨。今晚起至明日強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

